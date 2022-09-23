https://ria.ru/20220923/turizm-1818752089.html
Хабаровский край может стать центром приключенческого туризма
Хабаровский край может стать центром приключенческого туризма - РИА Новости, 23.09.2022
Хабаровский край может стать центром приключенческого туризма
Хабаровский край может стать центром экологического и приключенческого туризма, заявил губернатор Михаил Дегтярев на форуме "Открой Дальний Восток". РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T01:39
2022-09-23T01:39
2022-09-23T01:39
туризм
михаил дегтярев
хабаровский край
хабаровск
новости - туризм
туризм
туристы
форум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154889/17/1548891700_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_030523b861549fb1fa687144fe515cb0.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Хабаровский край может стать центром экологического и приключенческого туризма, заявил губернатор Михаил Дегтярев на форуме "Открой Дальний Восток"."Спрос в крае на посещение природных достопримечательностей, сплавы по горным рекам и походы разного уровня сложности растет с каждым годом, — сказал Дегтярев. — Власти региона будут развивать горнолыжные комплексы "Хехцир" и "Холдоми". Здесь можно отдыхать всей семьей, заниматься спортом".Говоря о проектах туристической инфраструктуры, губернатор отметил, что местом притяжения для путешественников станет обновленная набережная Амура в Хабаровске. Она будет самой длинной на востоке России — протяженностью 9,5 километра.Что касается развития международного туризма, упор, по словам Дегтярева, будет сделан на устройство трансграничной зоны на Большом Уссурийском острове."Проект сдвинулся с мертвой точки. Вместе с китайскими коллегами начинаем его реализовывать", — добавил Дегтярев.
https://ria.ru/20220908/aeroflot-1815437320.html
хабаровский край
хабаровск
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154889/17/1548891700_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b44bbda0d6ffac6617e53736454f88d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил дегтярев, хабаровский край, хабаровск, новости - туризм, туризм, туристы, форум, дальний восток
Туризм, Михаил Дегтярев, Хабаровский край, Хабаровск, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Форум, Дальний Восток
Хабаровский край может стать центром приключенческого туризма
Губернатор Дегтярев: Хабаровский край может стать центром приключенческого туризма