https://ria.ru/20220923/turizm-1818752089.html

Хабаровский край может стать центром приключенческого туризма

Хабаровский край может стать центром приключенческого туризма - РИА Новости, 23.09.2022

Хабаровский край может стать центром приключенческого туризма

Хабаровский край может стать центром экологического и приключенческого туризма, заявил губернатор Михаил Дегтярев на форуме "Открой Дальний Восток". РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T01:39

2022-09-23T01:39

2022-09-23T01:39

туризм

михаил дегтярев

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Хабаровский край может стать центром экологического и приключенческого туризма, заявил губернатор Михаил Дегтярев на форуме "Открой Дальний Восток"."Спрос в крае на посещение природных достопримечательностей, сплавы по горным рекам и походы разного уровня сложности растет с каждым годом, — сказал Дегтярев. — Власти региона будут развивать горнолыжные комплексы "Хехцир" и "Холдоми". Здесь можно отдыхать всей семьей, заниматься спортом".Говоря о проектах туристической инфраструктуры, губернатор отметил, что местом притяжения для путешественников станет обновленная набережная Амура в Хабаровске. Она будет самой длинной на востоке России — протяженностью 9,5 километра.Что касается развития международного туризма, упор, по словам Дегтярева, будет сделан на устройство трансграничной зоны на Большом Уссурийском острове."Проект сдвинулся с мертвой точки. Вместе с китайскими коллегами начинаем его реализовывать", — добавил Дегтярев.

https://ria.ru/20220908/aeroflot-1815437320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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