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Хабаровский край может стать центром приключенческого туризма - РИА Новости, 23.09.2022
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Туризм
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Хабаровский край может стать центром приключенческого туризма
Хабаровский край может стать центром приключенческого туризма - РИА Новости, 23.09.2022
Хабаровский край может стать центром приключенческого туризма
Хабаровский край может стать центром экологического и приключенческого туризма, заявил губернатор Михаил Дегтярев на форуме "Открой Дальний Восток". РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T01:39
2022-09-23T01:39
туризм
михаил дегтярев
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хабаровск
новости - туризм
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Хабаровский край может стать центром экологического и приключенческого туризма, заявил губернатор Михаил Дегтярев на форуме "Открой Дальний Восток"."Спрос в крае на посещение природных достопримечательностей, сплавы по горным рекам и походы разного уровня сложности растет с каждым годом, — сказал Дегтярев. — Власти региона будут развивать горнолыжные комплексы "Хехцир" и "Холдоми". Здесь можно отдыхать всей семьей, заниматься спортом".Говоря о проектах туристической инфраструктуры, губернатор отметил, что местом притяжения для путешественников станет обновленная набережная Амура в Хабаровске. Она будет самой длинной на востоке России — протяженностью 9,5 километра.Что касается развития международного туризма, упор, по словам Дегтярева, будет сделан на устройство трансграничной зоны на Большом Уссурийском острове."Проект сдвинулся с мертвой точки. Вместе с китайскими коллегами начинаем его реализовывать", — добавил Дегтярев.
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михаил дегтярев, хабаровский край, хабаровск, новости - туризм, туризм, туристы, форум, дальний восток
Туризм, Михаил Дегтярев, Хабаровский край, Хабаровск, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Форум, Дальний Восток
01:39 23.09.2022
 
Хабаровский край может стать центром приключенческого туризма

Губернатор Дегтярев: Хабаровский край может стать центром приключенческого туризма

© Фото : АО "Многовершинное"Горы в районе поселка Многовершинный Хабаровского края
Горы в районе поселка Многовершинный Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : АО "Многовершинное"
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Хабаровский край может стать центром экологического и приключенческого туризма, заявил губернатор Михаил Дегтярев на форуме "Открой Дальний Восток".
"Спрос в крае на посещение природных достопримечательностей, сплавы по горным рекам и походы разного уровня сложности растет с каждым годом, — сказал Дегтярев. — Власти региона будут развивать горнолыжные комплексы "Хехцир" и "Холдоми". Здесь можно отдыхать всей семьей, заниматься спортом".
Говоря о проектах туристической инфраструктуры, губернатор отметил, что местом притяжения для путешественников станет обновленная набережная Амура в Хабаровске. Она будет самой длинной на востоке России — протяженностью 9,5 километра.
Что касается развития международного туризма, упор, по словам Дегтярева, будет сделан на устройство трансграничной зоны на Большом Уссурийском острове.
"Проект сдвинулся с мертвой точки. Вместе с китайскими коллегами начинаем его реализовывать", — добавил Дегтярев.
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ТуризмМихаил ДегтяревХабаровский крайХабаровскНовости - ТуризмТуризмтуристыФорумДальний Восток
 
 
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