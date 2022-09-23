https://ria.ru/20220923/tatarstan-1818943292.html
Вице-премьер по работе с регионами появился в Татарстане
Вице-премьер по работе с регионами появился в Татарстане - РИА Новости, 23.09.2022
Вице-премьер по работе с регионами появился в Татарстане
Должность вице-премьера, который будет отвечать за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с Лисичанском (ЛНР), появилась в правительстве... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:36
2022-09-23T14:36
2022-09-23T14:36
республика татарстан
политика
рустам минниханов
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луганская народная республика
лисичанск
жкх
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КАЗАНЬ, 23 сен – РИА Новости. Должность вице-премьера, который будет отвечать за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с Лисичанском (ЛНР), появилась в правительстве Татарстана, сообщает пресс-служба главы республики."Госсовет Татарстана согласовал кандидатуру Евгения Варакина на пост заместителя премьер-министра республики. На эту должность его рекомендовал президент Татарстана Рустам Минниханов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в непосредственные обязанности нового вице-премьера будут входить вопросы развития деловых и культурных связей правительства республики с органами государственной власти и организациями регионов России.Минниханов просил депутатов поддержать кандидатуру Варакина, который "находится на боевом посту"."По указу президента России мы отвечаем за Лисичанск. И наш коллега выполняет задачи, которые предстоит нам решать на этой территории. Сотрудники здравоохранения отработали, строители готовятся. Нам нужен компетентный, опытный, авторитетный человек, который будет выполнять задачи от имени Татарстана на территории, которая за нами закреплена. Туда мы будем выезжать и оказывать поддержку", – пояснил президент республики.Как отметил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, Варакин имеет большой опыт практической и организационной работы в системе органов местного самоуправления, курировал большой спектр вопросов, в том числе касающихся ЖКХ, внешнего благоустройства, торговли, бытового облуживания. В частности, под его руководством решались вопросы реконструкции и содержания исторической части Казани, восстановлены десятки исторических зданий.
https://ria.ru/20220921/ispytaniya-1818481974.html
https://ria.ru/20220829/lisichansk-1812859044.html
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политика, рустам минниханов, россия, луганская народная республика, лисичанск, жкх
Республика Татарстан, Политика, Рустам Минниханов, Россия, Луганская Народная Республика, Лисичанск, ЖКХ