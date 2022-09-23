https://ria.ru/20220923/spetsoperatsiya-1818969093.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.09.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.09.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:18
2022-09-23T16:18
2022-09-23T16:18
россия
украина
инфографика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
луганская народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 23 сентября 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. В ДНР союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара. Уничтожено свыше 100 иностранных наемников в районах Славянска и Озерного.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. Были ликвидированы четыре пункта управления, 142 района скопления живой силы и техники, 74 артиллерийских расчета, три склада боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили три самолета (один МиГ-29, два Су-25), 19 беспилотников и 42 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 298 самолетов, 155 вертолетов, 2054 беспилотника, 376 зенитных ракетных комплексов, 844 реактивные системы залпового огня, 5077 танков и других бронемашин, 3410 орудий полевой артиллерии и 5794 единицы автомобильной техники.
россия
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Россия, Украина, Инфографика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 23 сентября 2022 года
Подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. В ДНР союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара. Уничтожено свыше 100 иностранных наемников в районах Славянска и Озерного.
Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. Были ликвидированы четыре пункта управления, 142 района скопления живой силы и техники, 74 артиллерийских расчета, три склада боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили три самолета (один МиГ-29, два Су-25), 19 беспилотников и 42 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 298 самолетов, 155 вертолетов, 2054 беспилотника, 376 зенитных ракетных комплексов, 844 реактивные системы залпового огня, 5077 танков и других бронемашин, 3410 орудий полевой артиллерии и 5794 единицы автомобильной техники.