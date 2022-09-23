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Мобилизация не должна оставить отрасли Колымы без сотрудников, заявил Носов

Мобилизация не должна оставить отрасли Колымы без сотрудников, заявил Носов - РИА Новости, 23.09.2022

Мобилизация не должна оставить отрасли Колымы без сотрудников, заявил Носов

К частичной мобилизации в магаданской области нужно подходить с учетом особенностей северной территории, где во многих отраслях экономики не хватает... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T07:10

2022-09-23T07:10

2022-09-23T07:10

россия

частичная мобилизация в россии

общество

магаданская область

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МАГАДАН, 23 сен - РИА Новости. К частичной мобилизации в магаданской области нужно подходить с учетом особенностей северной территории, где во многих отраслях экономики не хватает сотрудников, заявил РИА Новости губернатор Сергей Носов.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам."Мы не можем действительно допустить ситуацию, когда важнейшие функции останутся без обеспечения людьми. Это ненормально. Задачу, поставленную Генштабом, мы выполняем. Поэтому будем с руководством генштаба Дальневосточного федерального округа разбираться по дальнейшим шагам. Особенно сейчас, потому что первый день, второй прошли достаточно активно. У нас есть возможности разобраться, все ли было сделано так, как было указано руководством министерства обороны и страны. Если где-то на местах допустили ошибки, они должны быть исправлены", - сказал Носов.Он добавил, что обратил внимание военного комиссара региона на наличие проблемы нехватки кадров на ряде предприятий региона."Такой подход должны быть относительно узких мест, о которых мы все знаем. И с учетом того, что они узкие, мы не должны допустить там остановки производства или вида длительности. И мы не допустим", - добавил Носов.

россия

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, частичная мобилизация в россии, общество, магаданская область