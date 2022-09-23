https://ria.ru/20220923/snaryazhenie-1819047306.html

Допснаряжение направлено именному танковому батальону Тверской области

Допснаряжение направлено именному танковому батальону Тверской области - РИА Новости, 23.09.2022

Допснаряжение направлено именному танковому батальону Тверской области

Дополнительное снаряжение, тактическое оборудование и медикаменты направлены именному танковому батальону Тверской области, в состав которого входят... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T19:01

2022-09-23T19:01

2022-09-23T19:01

тверская область

тверь

игорь руденя

тверская область

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РЯЗАНЬ/ТАМБОВ, 23 сен – РИА Новости. Дополнительное снаряжение, тактическое оборудование и медикаменты направлены именному танковому батальону Тверской области, в состав которого входят добровольцы, сообщает правительство региона."По поручению губернатора Игоря Рудени сегодня, 23 сентября, к месту дислокации именного танкового батальона Тверской области, в состав которого входят добровольцы, направлено дополнительное обмундирование, снаряжение, тактическое оборудование и медикаменты для дальнейшего участия в специальной военной операции. Решение об этом было принято на совещании, которое провел глава региона с участием руководителей военных и силовых структур, членов правительства Тверской области", - говорится в сообщении.Как указано в сообщении военного комиссариата региона, опубликованном на сайте администрации Твери, в регионе ведется отбор кандидатов для комплектования именного танкового батальона на условиях краткосрочного контракта от шести месяцев, денежного довольствия от 200 тысяч рублей в месяц. Предусмотрена дополнительная единовременная выплата от правительства Тверской области в размере 300 тысяч рублей, расширенные социальные гарантии, получение статуса "Ветеран боевых действий".

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818532426.html

тверь

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверь, игорь руденя, тверская область