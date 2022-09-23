Допснаряжение направлено именному танковому батальону Тверской области
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской областиДополнительное снаряжение направлено именному танковому батальону Тверской области
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской области
РЯЗАНЬ/ТАМБОВ, 23 сен – РИА Новости. Дополнительное снаряжение, тактическое оборудование и медикаменты направлены именному танковому батальону Тверской области, в состав которого входят добровольцы, сообщает правительство региона.
"По поручению губернатора Игоря Рудени сегодня, 23 сентября, к месту дислокации именного танкового батальона Тверской области, в состав которого входят добровольцы, направлено дополнительное обмундирование, снаряжение, тактическое оборудование и медикаменты для дальнейшего участия в специальной военной операции. Решение об этом было принято на совещании, которое провел глава региона с участием руководителей военных и силовых структур, членов правительства Тверской области", - говорится в сообщении.
Как указано в сообщении военного комиссариата региона, опубликованном на сайте администрации Твери, в регионе ведется отбор кандидатов для комплектования именного танкового батальона на условиях краткосрочного контракта от шести месяцев, денежного довольствия от 200 тысяч рублей в месяц. Предусмотрена дополнительная единовременная выплата от правительства Тверской области в размере 300 тысяч рублей, расширенные социальные гарантии, получение статуса "Ветеран боевых действий".
"По поручению губернатора Игоря Рудени сегодня, 23 сентября, к месту дислокации именного танкового батальона Тверской области, в состав которого входят добровольцы, направлено дополнительное обмундирование, снаряжение, тактическое оборудование и медикаменты для дальнейшего участия в специальной военной операции. Решение об этом было принято на совещании, которое провел глава региона с участием руководителей военных и силовых структур, членов правительства Тверской области", - говорится в сообщении.
Как указано в сообщении военного комиссариата региона, опубликованном на сайте администрации Твери, в регионе ведется отбор кандидатов для комплектования именного танкового батальона на условиях краткосрочного контракта от шести месяцев, денежного довольствия от 200 тысяч рублей в месяц. Предусмотрена дополнительная единовременная выплата от правительства Тверской области в размере 300 тысяч рублей, расширенные социальные гарантии, получение статуса "Ветеран боевых действий".