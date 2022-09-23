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Допснаряжение направлено именному танковому батальону Тверской области - РИА Новости, 23.09.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220923/snaryazhenie-1819047306.html
Допснаряжение направлено именному танковому батальону Тверской области
Допснаряжение направлено именному танковому батальону Тверской области - РИА Новости, 23.09.2022
Допснаряжение направлено именному танковому батальону Тверской области
Дополнительное снаряжение, тактическое оборудование и медикаменты направлены именному танковому батальону Тверской области, в состав которого входят... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T19:01
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тверская область
тверь
игорь руденя
тверская область
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РЯЗАНЬ/ТАМБОВ, 23 сен – РИА Новости. Дополнительное снаряжение, тактическое оборудование и медикаменты направлены именному танковому батальону Тверской области, в состав которого входят добровольцы, сообщает правительство региона."По поручению губернатора Игоря Рудени сегодня, 23 сентября, к месту дислокации именного танкового батальона Тверской области, в состав которого входят добровольцы, направлено дополнительное обмундирование, снаряжение, тактическое оборудование и медикаменты для дальнейшего участия в специальной военной операции. Решение об этом было принято на совещании, которое провел глава региона с участием руководителей военных и силовых структур, членов правительства Тверской области", - говорится в сообщении.Как указано в сообщении военного комиссариата региона, опубликованном на сайте администрации Твери, в регионе ведется отбор кандидатов для комплектования именного танкового батальона на условиях краткосрочного контракта от шести месяцев, денежного довольствия от 200 тысяч рублей в месяц. Предусмотрена дополнительная единовременная выплата от правительства Тверской области в размере 300 тысяч рублей, расширенные социальные гарантии, получение статуса "Ветеран боевых действий".
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тверь, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Тверская область
19:01 23.09.2022
 

Допснаряжение направлено именному танковому батальону Тверской области

© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской областиДополнительное снаряжение направлено именному танковому батальону Тверской области
Дополнительное снаряжение направлено именному танковому батальону Тверской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской области
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РЯЗАНЬ/ТАМБОВ, 23 сен – РИА Новости. Дополнительное снаряжение, тактическое оборудование и медикаменты направлены именному танковому батальону Тверской области, в состав которого входят добровольцы, сообщает правительство региона.

"По поручению губернатора Игоря Рудени сегодня, 23 сентября, к месту дислокации именного танкового батальона Тверской области, в состав которого входят добровольцы, направлено дополнительное обмундирование, снаряжение, тактическое оборудование и медикаменты для дальнейшего участия в специальной военной операции. Решение об этом было принято на совещании, которое провел глава региона с участием руководителей военных и силовых структур, членов правительства Тверской области", - говорится в сообщении.

Как указано в сообщении военного комиссариата региона, опубликованном на сайте администрации Твери, в регионе ведется отбор кандидатов для комплектования именного танкового батальона на условиях краткосрочного контракта от шести месяцев, денежного довольствия от 200 тысяч рублей в месяц. Предусмотрена дополнительная единовременная выплата от правительства Тверской области в размере 300 тысяч рублей, расширенные социальные гарантии, получение статуса "Ветеран боевых действий".
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Тверская областьТверьИгорь РуденяТверская область
 
 
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