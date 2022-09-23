https://ria.ru/20220923/smolensk-1818947741.html

В Смоленске при поддержке КМСП открылся "Фермерский островок"

В Смоленске при поддержке КМСП открылся "Фермерский островок" - РИА Новости, 23.09.2022

В Смоленске при поддержке КМСП открылся "Фермерский островок"

В Смоленске при поддержке Корпорации МСП (КМСП) открылся первый в Смоленской области "Фермерский островок", где можно приобрести товары местных фермеров и малых РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:50

2022-09-23T14:50

2022-09-23T14:50

корпорация мсп

смоленск

смоленская область

алексей островский

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Смоленске при поддержке Корпорации МСП (КМСП) открылся первый в Смоленской области "Фермерский островок", где можно приобрести товары местных фермеров и малых производителей пищевой продукции, сообщает пресс-служба института развития.В ассортименте торговой точки - мясной развал, фермерские колбасные изделия и полуфабрикаты ручной лепки (котлеты, пельмени, голубцы, фарш и многое другое) широкий перечень молочной, хлебобулочной продукции и сыров. Особым товаром для покупателей "Фермерского островка" стало натуральное молоко высокой жирности."Островки" работают по принципу кооперации. Это удобно для малых сельхозпроизводителей – позволяет смоленским фермерам представить и реализовать свою продукцию напрямую потребителю в магазинах формата "у дома". При этом сокращение логистического плеча делает возможным поставить на полку продукцию с коротким сроком хранения", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.В Смоленской области проект реализуется при поддержке областного департамента промышленности и торговли, департамента по сельскому хозяйству и продовольствию и Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации."Учитывая потребность смолян в приобретении качественной продукции местных сельхозтоваропроизводителей, которая, к сожалению, редко доходит до посетителей крупных торговых сетей, мы оказали поддержку в реализации данной инициативы Корпорации МСП. Для небольших хозяйств "Фермерский островок" станет подспорьем в бизнесе, а для горожан – возможностью не от случая к случаю, а постоянно иметь доступ к полюбившимся продуктам", - приводятся в сообщении слова губернатора Смоленской области Алексея Островского.Для того, чтобы стать поставщиком "Фермерского островка" фермерам и производителям необходимо оставить заявку на Цифровой платформе МСП.РФ в разделе "Промышленная кооперация и сбыт".В настоящее время при поддержке Корпорации МСП запущено 15 "Фермерских островков" в 12 регионах: Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ростовской и Курганской областях, республиках Башкортостан, Татарстан и Крым, а также Удмуртской Республике.

https://ria.ru/20220922/podderzhka-1818636753.html

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смоленск

смоленская область

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, смоленск, смоленская область, алексей островский