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Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций, заявил Сийярто

Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций, заявил Сийярто - РИА Новости, 23.09.2022

Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций, заявил Сийярто

Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций против России. Об этом заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T03:18

2022-09-23T03:18

2022-09-23T06:27

петер сийярто

сергей лавров

россия

венгрия

мид венгрии

санкции в отношении россии

европа

цены на нефть

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций против России. Об этом заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.По его оценке, "европейская экономика движется к рецессии". "Я считаю, это полностью против интересов Европы и ее народов, — добавил он. — Мы надеемся, что как можно скорее будет мир, в наших интересах, чтобы всему нашлось решение".После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220922/retsessiya-1818577037.html

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