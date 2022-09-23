03:18 23.09.2022 (обновлено: 06:27 23.09.2022)
Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций, заявил Сийярто
Глава МИД Венгрии Сийярто отказался поддержать новые санкции против России
© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
ООН, 23 сен - РИА Новости. Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций против России. Об этом заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Наша позиция предельно ясна. Мы не видим никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идет об энергетике, - сказал он. - Для нас это четкая красная линия. Мы не хотим заставлять венгерский народ платить за войну, к которой он никак не причастен". "Конечно, если будет проект, мы примем участие в обсуждениях, но мы не дадим нашего согласия ни на что, что будет противоречить нашим национальным интересам", - отметил министр.
По его оценке, "европейская экономика движется к рецессии". "Я считаю, это полностью против интересов Европы и ее народов, — добавил он. — Мы надеемся, что как можно скорее будет мир, в наших интересах, чтобы всему нашлось решение".
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.