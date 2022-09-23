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Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций, заявил Сийярто - РИА Новости, 23.09.2022
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Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций, заявил Сийярто
Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций, заявил Сийярто - РИА Новости, 23.09.2022
Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций, заявил Сийярто
Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций против России. Об этом заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T03:18
2022-09-23T06:27
петер сийярто
сергей лавров
россия
венгрия
мид венгрии
санкции в отношении россии
европа
цены на нефть
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций против России. Об этом заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.По его оценке, "европейская экономика движется к рецессии". "Я считаю, это полностью против интересов Европы и ее народов, — добавил он. — Мы надеемся, что как можно скорее будет мир, в наших интересах, чтобы всему нашлось решение".После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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петер сийярто, сергей лавров, россия, венгрия, мид венгрии, санкции в отношении россии, европа, цены на нефть, в мире
Петер Сийярто, Сергей Лавров, Россия, Венгрия, МИД Венгрии, Санкции в отношении России, Европа, Цены на нефть, В мире
03:18 23.09.2022 (обновлено: 06:27 23.09.2022)
 
Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций, заявил Сийярто

Глава МИД Венгрии Сийярто отказался поддержать новые санкции против России

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций против России. Об этом заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Наша позиция предельно ясна. Мы не видим никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идет об энергетике, - сказал он. - Для нас это четкая красная линия. Мы не хотим заставлять венгерский народ платить за войну, к которой он никак не причастен". "Конечно, если будет проект, мы примем участие в обсуждениях, но мы не дадим нашего согласия ни на что, что будет противоречить нашим национальным интересам", - отметил министр.
По его оценке, "европейская экономика движется к рецессии". "Я считаю, это полностью против интересов Европы и ее народов, — добавил он. — Мы надеемся, что как можно скорее будет мир, в наших интересах, чтобы всему нашлось решение".
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Петер СийяртоСергей ЛавровРоссияВенгрияМИД ВенгрииСанкции в отношении РоссииЕвропаЦены на нефтьВ мире
 
 
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