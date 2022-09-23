https://ria.ru/20220923/shapsha-1819064241.html

Шапша назвал важной работу юных инспекторов дорожного движения

Шапша назвал важной работу юных инспекторов дорожного движения - РИА Новости, 23.09.2022

Шапша назвал важной работу юных инспекторов дорожного движения

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил участникам всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо", что их работа важна,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T20:15

2022-09-23T20:15

2022-09-23T20:15

общество

владислав шапша

калужская область

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КАЛУГА, 23 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил участникам всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо", что их работа важна, потому что им лучше взрослых удастся объяснить своим сверстникам "простые истины безопасного поведения", сообщает правительство региона.Сообщается, что в пятницу в Калужской областной филармонии прошла торжественная церемония открытия 40-го всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо".В сопровождении наставников в Калугу приехали около 340 юных инспекторов движения из всех субъектов РФ, победивших в региональных этапах соревнований. До 29 сентября жюри определит победителей по результатам прохождения шести испытаний, которые будут проходить во Дворце спорта "Центральный", информирует правительство региона. Ребята продемонстрируют свои знания правил дорожного движения, умения фигурного управления велосипедом и оказания первой медицинской помощи. "Вместе – за безопасность дорожного движения" – последнее творческое состязание агитбригад, пропагандирующих сверстникам правила безопасного поведения на дороге."Приветствуя юных инспекторов движения, Владислав Шапша подчеркнул важность именно этой работы. По его мнению, они могут лучше взрослых объяснить своим сверстникам "простые истины безопасного поведения", - говорится в сообщении областного правительства.По словам губернатора, не все готовы следовать правилам дорожного движения. "Понятные причины: молодость, энергия, задор. Хочется пробежать вперед быстрее, чем это нужно. Но вы прекрасно знаете – одно мгновение, один шаг – и может случиться трагедия. Делайте только правильные шаги в вашей жизни! Любите своих родителей! Любите свою страну! И сделайте этот мир безопаснее!", - подчеркнул Владислав Шапша.Отмечается, что помимо состязаний, юные гости Калужской области смогут познакомиться с реализацией федерального проекта "Лаборатория безопасности", который направлен на снижение числа аварий с участием детей. Ребята также побывают на обзорной экскурсии по областному центру и в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818365304.html

https://ria.ru/20220921/borovsk-1818236392.html

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общество, владислав шапша, калужская область, калуга, россия