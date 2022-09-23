02:26 23.09.2022 (обновлено: 02:40 23.09.2022)
Гутерреш обсудил с президентом Ирана ядерную сделку
Генсек ООН Гутерреш обсудил с президентом Ирана Раиси ядерную сделку
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 23 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, обсуждалась ядерная сделка, сообщает пресс-служба ООН.
"Генеральный секретарь встретился с президентом ИРИ Ибрахимом Раиси", - говорится в сообщении.
Генеральный секретарь подчеркнул важность возрождения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и "призвал к большей гибкости в целях достижения соглашения".
"Генеральный секретарь и президент обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе Йемен и Афганистан. Генеральный секретарь призвал Иран продолжать вовлекать своих соседей в диалог для снижения напряженности и укрепления региональной безопасности и выразил обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека", - отмечается в сообщении.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В результате переговоров по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана в Вене в декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Иранская сторона оценила переговоры как успешные, однако госдеп США посчитал прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением представителей сторон в свои столицы в конце марта 2022 года переговоры были приостановлены, в чем МИД Ирана обвинял американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США. Рассмотрение комментариев американского правительства продолжается.