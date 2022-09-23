https://ria.ru/20220923/sdelka-1818825454.html

Гутерреш обсудил с президентом Ирана ядерную сделку

Гутерреш обсудил с президентом Ирана ядерную сделку - РИА Новости, 23.09.2022

Гутерреш обсудил с президентом Ирана ядерную сделку

Генсек ООН Антониу Гутерреш встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, обсуждалась ядерная сделка, сообщает пресс-служба ООН. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T02:26

2022-09-23T02:26

2022-09-23T02:40

в мире

иран

сша

ибрахим раиси

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ООН, 23 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, обсуждалась ядерная сделка, сообщает пресс-служба ООН."Генеральный секретарь встретился с президентом ИРИ Ибрахимом Раиси", - говорится в сообщении.Генеральный секретарь подчеркнул важность возрождения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и "призвал к большей гибкости в целях достижения соглашения".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В результате переговоров по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана в Вене в декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Иранская сторона оценила переговоры как успешные, однако госдеп США посчитал прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением представителей сторон в свои столицы в конце марта 2022 года переговоры были приостановлены, в чем МИД Ирана обвинял американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США. Рассмотрение комментариев американского правительства продолжается.

https://ria.ru/20220922/svpd-1818582627.html

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, иран, сша, ибрахим раиси, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)