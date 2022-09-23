https://ria.ru/20220923/sapery-1818861218.html

Российские саперы проверят участки для голосования в ЛНР

Российские саперы проверят участки для голосования в ЛНР - РИА Новости, 23.09.2022

Российские саперы проверят участки для голосования в ЛНР

Российские саперы за два дня проверят 10 районов в ЛНР, где откроются более 150 участков для референдума о присоединении региона к Российской Федерации,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T10:29

2022-09-23T10:29

2022-09-23T10:29

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Российские саперы за два дня проверят 10 районов в ЛНР, где откроются более 150 участков для референдума о присоединении региона к Российской Федерации, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В короткие сроки саперам предстоит осмотреть 10 районов ЛНР, где откроются более 150 участков для голосования", - говорится в сообщении.Как уточнил командир инженерно-саперного подразделения с позывным "Космос", видеоролик с которым выложило российское военное ведомство, на проверку участков было выделено двое суток.Отмечается, что в ходе работы специалисты Международного противоминного центра применяют новейшее оборудование, в том числе мобильный инженерный комплекс разминирования, микровидеокамеры, которые позволяют осматривать труднодоступные участки помещений, системы вентиляции, кондиционирования. Также используются служебные собаки.В распространенном Минобороны видеоролике показано, как саперы приезжают на участки и внимательно их осматривают их внутри, а также прилегающую территорию. В том числе, показан осмотр кондиционеров и вентиляционных шахт, а также систем отопления.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818855139.html

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

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в мире, денис пушилин, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе