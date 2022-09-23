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Российские саперы проверят участки для голосования в ЛНР - РИА Новости, 23.09.2022
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Российские саперы проверят участки для голосования в ЛНР
Российские саперы проверят участки для голосования в ЛНР - РИА Новости, 23.09.2022
Российские саперы проверят участки для голосования в ЛНР
Российские саперы за два дня проверят 10 районов в ЛНР, где откроются более 150 участков для референдума о присоединении региона к Российской Федерации,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T10:29
2022-09-23T10:29
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Российские саперы за два дня проверят 10 районов в ЛНР, где откроются более 150 участков для референдума о присоединении региона к Российской Федерации, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В короткие сроки саперам предстоит осмотреть 10 районов ЛНР, где откроются более 150 участков для голосования", - говорится в сообщении.Как уточнил командир инженерно-саперного подразделения с позывным "Космос", видеоролик с которым выложило российское военное ведомство, на проверку участков было выделено двое суток.Отмечается, что в ходе работы специалисты Международного противоминного центра применяют новейшее оборудование, в том числе мобильный инженерный комплекс разминирования, микровидеокамеры, которые позволяют осматривать труднодоступные участки помещений, системы вентиляции, кондиционирования. Также используются служебные собаки.В распространенном Минобороны видеоролике показано, как саперы приезжают на участки и внимательно их осматривают их внутри, а также прилегающую территорию. В том числе, показан осмотр кондиционеров и вентиляционных шахт, а также систем отопления.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818855139.html
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в мире, денис пушилин, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
10:29 23.09.2022
 
Российские саперы проверят участки для голосования в ЛНР

Российские саперы за два дня проверят 10 районов в ЛНР, где проходит голосование

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСапер Международного противоминного центра ВС РФ со служебной собакой в Мариуполе
Сапер Международного противоминного центра ВС РФ со служебной собакой в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сапер Международного противоминного центра ВС РФ со служебной собакой в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Российские саперы за два дня проверят 10 районов в ЛНР, где откроются более 150 участков для референдума о присоединении региона к Российской Федерации, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"В короткие сроки саперам предстоит осмотреть 10 районов ЛНР, где откроются более 150 участков для голосования", - говорится в сообщении.
Подготовка к референдуму о присоединении к России ЛНР на одном из избирательных участков в Луганске - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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Как уточнил командир инженерно-саперного подразделения с позывным "Космос", видеоролик с которым выложило российское военное ведомство, на проверку участков было выделено двое суток.
Отмечается, что в ходе работы специалисты Международного противоминного центра применяют новейшее оборудование, в том числе мобильный инженерный комплекс разминирования, микровидеокамеры, которые позволяют осматривать труднодоступные участки помещений, системы вентиляции, кондиционирования. Также используются служебные собаки.
В распространенном Минобороны видеоролике показано, как саперы приезжают на участки и внимательно их осматривают их внутри, а также прилегающую территорию. В том числе, показан осмотр кондиционеров и вентиляционных шахт, а также систем отопления.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
В миреДенис ПушилинЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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