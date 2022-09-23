https://ria.ru/20220923/sanktsii-1819046794.html

Вучич выразил надежду, что Сербии не придется вводить санкции против России

Вучич выразил надежду, что Сербии не придется вводить санкции против России - РИА Новости, 23.09.2022

Вучич выразил надежду, что Сербии не придется вводить санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал журналистам перед встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым позицию Белграда по антироссийским санкциям. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T18:59

2022-09-23T18:59

2022-09-23T19:34

сербия

александр вучич

россия

санкции в отношении россии

санкции

в мире

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал журналистам перед встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым позицию Белграда по антироссийским санкциям.Уже на встрече, которая проходит на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сербский лидер пояснил свои слова об антироссийских санкциях."Вы сами все знаете: большое давление. Но до сих пор мы все выдерживали", - сказал он.

https://ria.ru/20220922/vuchich-1818574424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сербия, александр вучич, россия, санкции в отношении россии, санкции, в мире