https://ria.ru/20220923/sanktsii-1819046794.html
Вучич выразил надежду, что Сербии не придется вводить санкции против России
Вучич выразил надежду, что Сербии не придется вводить санкции против России - РИА Новости, 23.09.2022
Вучич выразил надежду, что Сербии не придется вводить санкции против России
Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал журналистам перед встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым позицию Белграда по антироссийским санкциям. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T18:59
2022-09-23T18:59
2022-09-23T19:34
сербия
александр вучич
россия
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санкции
в мире
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал журналистам перед встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым позицию Белграда по антироссийским санкциям.Уже на встрече, которая проходит на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сербский лидер пояснил свои слова об антироссийских санкциях."Вы сами все знаете: большое давление. Но до сих пор мы все выдерживали", - сказал он.
https://ria.ru/20220922/vuchich-1818574424.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, александр вучич, россия, санкции в отношении россии, санкции, в мире
Сербия, Александр Вучич, Россия, Санкции в отношении России, Санкции, В мире
18:59 23.09.2022 (обновлено: 19:34 23.09.2022)
Вучич выразил надежду, что Сербии не придется вводить санкции против России
Президент Сербии Вучич выразил надежду, что не придется вводить санкции против России