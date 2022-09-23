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Вучич выразил надежду, что Сербии не придется вводить санкции против России - РИА Новости, 23.09.2022
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Вучич выразил надежду, что Сербии не придется вводить санкции против России
Вучич выразил надежду, что Сербии не придется вводить санкции против России - РИА Новости, 23.09.2022
Вучич выразил надежду, что Сербии не придется вводить санкции против России
Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал журналистам перед встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым позицию Белграда по антироссийским санкциям. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T18:59
2022-09-23T19:34
сербия
александр вучич
россия
санкции в отношении россии
санкции
в мире
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал журналистам перед встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым позицию Белграда по антироссийским санкциям.Уже на встрече, которая проходит на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сербский лидер пояснил свои слова об антироссийских санкциях."Вы сами все знаете: большое давление. Но до сих пор мы все выдерживали", - сказал он.
https://ria.ru/20220922/vuchich-1818574424.html
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сербия, александр вучич, россия, санкции в отношении россии, санкции, в мире
Сербия, Александр Вучич, Россия, Санкции в отношении России, Санкции, В мире
18:59 23.09.2022 (обновлено: 19:34 23.09.2022)
 
Вучич выразил надежду, что Сербии не придется вводить санкции против России

Президент Сербии Вучич выразил надежду, что не придется вводить санкции против России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал журналистам перед встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым позицию Белграда по антироссийским санкциям.
"До сих пор не было никаких санкций и, надеюсь, не будет", - сказал он на русском языке.
Уже на встрече, которая проходит на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сербский лидер пояснил свои слова об антироссийских санкциях.
"Вы сами все знаете: большое давление. Но до сих пор мы все выдерживали", - сказал он.
Президент Сербии Александр Вучич во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 01:27
Вучич указал членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии
 
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