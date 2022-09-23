https://ria.ru/20220923/referendumy-1819052099.html

Кубанцы рассказали, зачем пришли на акцию в поддержку референдумов

Кубанцы рассказали, зачем пришли на акцию в поддержку референдумов - РИА Новости, 23.09.2022

Кубанцы рассказали, зачем пришли на акцию в поддержку референдумов

Митинг в поддержку референдумов освобожденных территорий Украины и Донбасса прошел в Краснодаре, собравшиеся подчеркнули, что русские земли должны вернуться на... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T19:24

2022-09-23T19:24

2022-09-23T20:11

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референдум в донбассе

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КРАСНОДАР, 23 сен - РИА Новости. Митинг в поддержку референдумов освобожденных территорий Украины и Донбасса прошел в Краснодаре, собравшиеся подчеркнули, что русские земли должны вернуться на родину.Ранее сообщалось, что патриотическая акция #СвоихНеБросаем в поддержку референдумов на освобожденных территориях Украины и Донбасса прошла в пятницу в Краснодаре. По оценкам пресс-службы администрации Кубани, на митинг пришли более 15 тысяч жителей Краснодарского края.Кубанцы объяснили свой приход на акцию желанием выразить поддержку участникам спецоперации и решениям президента. Участники митинга к референдуму относятся положительно.Пришедшие на акцию "Молодогвардейцы" сказали, что хотят поддержать свою родину."Мы очень рады, что здесь собралось много таких хороших людей повсюду. Куча наших флагов, которые демонстрируют невероятное единство нашего народа. Мы надеемся, что так будет всегда, что враг будет сломлен и победа будет за нами", - сказал молодой участник митинга.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/rossiya-1819047443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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