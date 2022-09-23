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"Обстрелы не остановят": как прошло голосование в Донецке - РИА Новости, 23.09.2022
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https://ria.ru/20220923/referendum-1819030265.html
"Обстрелы не остановят": как прошло голосование в Донецке
"Обстрелы не остановят": как прошло голосование в Донецке - РИА Новости, 23.09.2022
"Обстрелы не остановят": как прошло голосование в Донецке
С самого утра у избирательных участков в Донецке очереди. Непрекращающиеся обстрелы никого не останавливают. Бюллетени разносят и прямо по домам. Чего ждут от... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T18:49
2022-09-23T21:18
специальная военная операция на украине
россия
донецк (днр)
калининский район
вооруженные силы украины
референдум
днр
донбасс
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ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. С самого утра у избирательных участков в Донецке очереди. Непрекращающиеся обстрелы никого не останавливают. Бюллетени разносят и прямо по домам. Чего ждут от голосования в столице республики и на что надеются — в репортаже РИА Новости.Меры безопасностиПод козырьком возле подъезда сотрудники избирательной комиссии заканчивают последние приготовления: проверяют списки, пересчитывают бюллетени, осматривают урну и собирают стол. На часах — восемь утра, проливной дождь. Звучит канонада — к этому в Калининском районе Донецка привыкли.За день группе Мартиной предстоит собрать около полутора тысяч голосов по шести адресам, прямо в подъезде на первом этаже. На каждую точку — два часа. Вход охраняет вооруженный боец Народной милиции."Это важный шаг, который мы ждали восемь с лишним лет. Очень надеемся, что результат будет положительный и скоро все закончится", — признается Дарья.О предстоящем голосовании люди узнавали в том числе из объявлений по уличным громкоговорителям. Дальше действовало сарафанное радио. В числе первых голосует таксист Вячеслав. "Мы с женой очень обрадовались, услышав это объявление, — рассказывает он. — Уверен: теперь Россия нас защитит. Вчера я лично видел, как во время обстрела погибла продавщица магазина. За пару минут до этого супруга покупала там хлеб".Поквартирный обходУтром накануне голосования ВСУ обстреляли Киевский район. На этот раз, к счастью, без жертв. С каждым днем разрушений все больше — обстановка напряженная.Здесь избирательный участок находится в одной из школ, но используют его лишь для выдачи бюллетеней членам комиссии. Потом идут по домам. Списки получают непосредственно перед выходом, опасаясь утечки информации. Начинают с последних этажей. Вызывать лифт нельзя из-за обстрелов.Многие вспоминают голосование весны 2014-го, когда большинство жителей Донбасса выступили за отделение от Украины. Уверенность в этом решении с годами только укрепилась."ВСУ обстреливали нас задолго до первого референдума, — говорит 63-летняя Валентина Викторовна. — Над домами кружили вертолеты и сбрасывали бомбы, а киевские власти заявляли, что мы сами себя убиваем. Лично я вообще родилась в России. Много родственников живут там, зовут к себе. Однако дети и внуки уезжать не хотят. Надеюсь, этого не потребуется и мы все-таки вернемся домой"."Хотим лишь мира"В Кировском районе участок тоже в школе, в комиссии — преподаватели и директор. На добровольных началах.Собрав несколько сотен пустых бюллетеней и прихватив прозрачный ящик для голосования, педагоги делятся на группы и расходятся по адресам. Кто пешком, кто на машине. За рулем 32-летней "шестерки" — пенсионер Николай Лисиченко. "Хочу поскорее в Россию, "укропы" уже надоели, — коротко объясняет он. — Надеюсь на положительный результат".Все здесь ждут не дождутся, когда наступит мир. Некоторые пока отказываются говорить на камеру — опасаются, что вэсэушники и нацбаты "рано или поздно вернутся".В понедельник после обстрелов в городе погибли 16 мирных жителей. В четверг — еще шестеро от ударов по рынку в самом центре. "Я устала бояться за себя, за близких и даже за домашних животных, — признается местная жительница Олеся. — Уверена, что совсем скоро все наладится. Появится работа, потянутся люди…"Те, кто не успел сегодня, могут проголосовать до 27 сентября включительно.
россия
донецк (днр)
калининский район
донбасс
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"Все восемь лет ждал" – жители ДНР о референдуме
"Нас никто не защитит, кроме России": жители Донецка говорят, что референдум дарит надежду на достойную жизнь и безопасность
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Валентина встречает избирательную комиссию
Валентина встречает избирательную комиссию
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Учителя рассказывают об обстрелах
Учителя рассказывают об обстрелах
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Николай целый день возит членов комиссии
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россия, донецк (днр), калининский район, вооруженные силы украины, референдум, днр, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк (ДНР), Калининский район, Вооруженные силы Украины, Референдум, ДНР, Донбасс
18:49 23.09.2022 (обновлено: 21:18 23.09.2022)
 

"Обстрелы не остановят": как прошло голосование в Донецке

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ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. С самого утра у избирательных участков в Донецке очереди. Непрекращающиеся обстрелы никого не останавливают. Бюллетени разносят и прямо по домам. Чего ждут от голосования в столице республики и на что надеются — в репортаже РИА Новости.

Меры безопасности

Под козырьком возле подъезда сотрудники избирательной комиссии заканчивают последние приготовления: проверяют списки, пересчитывают бюллетени, осматривают урну и собирают стол. На часах — восемь утра, проливной дождь. Звучит канонада — к этому в Калининском районе Донецка привыкли.
© РИА Новости / Виктор ЗванцевЧлен избирательной комиссии в подъезде жилого дома
Член избирательной комиссии в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Виктор Званцев
Член избирательной комиссии в подъезде жилого дома

"Мы создали группы, за каждой закрепили определенный участок: жилые дома, больницы, — объясняет представитель ЦИК Дарья Мартина. — Обойти надо в течение пяти дней. Выездное голосование нужно для безопасности. Пытаемся избежать массового скопления людей: от ВСУ можно ожидать чего угодно".

За день группе Мартиной предстоит собрать около полутора тысяч голосов по шести адресам, прямо в подъезде на первом этаже. На каждую точку — два часа. Вход охраняет вооруженный боец Народной милиции.
"Это важный шаг, который мы ждали восемь с лишним лет. Очень надеемся, что результат будет положительный и скоро все закончится", — признается Дарья.
© РИА Новости / Виктор ЗванцевПодъезды в Киевском районе
Подъезды в Киевском районе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Виктор Званцев
Подъезды в Киевском районе
О предстоящем голосовании люди узнавали в том числе из объявлений по уличным громкоговорителям. Дальше действовало сарафанное радио.

"Я родилась до войны, помню немецкую оккупацию, — говорит 86-летняя Тамара. — И вот теперь уже восемь лет нас бомбят нацисты. Причем в последнее время особенно сильно".

В числе первых голосует таксист Вячеслав. "Мы с женой очень обрадовались, услышав это объявление, — рассказывает он. — Уверен: теперь Россия нас защитит. Вчера я лично видел, как во время обстрела погибла продавщица магазина. За пару минут до этого супруга покупала там хлеб".

Поквартирный обход

Утром накануне голосования ВСУ обстреляли Киевский район. На этот раз, к счастью, без жертв. С каждым днем разрушений все больше — обстановка напряженная.
© РИА Новости / Виктор ЗванцевНаталья Факирова (в центре) и ее коллеги
Наталья Факирова (в центре) и ее коллеги - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Виктор Званцев
Наталья Факирова (в центре) и ее коллеги
Здесь избирательный участок находится в одной из школ, но используют его лишь для выдачи бюллетеней членам комиссии. Потом идут по домам. Списки получают непосредственно перед выходом, опасаясь утечки информации. Начинают с последних этажей. Вызывать лифт нельзя из-за обстрелов.

"Все просто: нужно показать паспорт либо другой документ, подтверждающий личность. А главное — быть дома и открыть нам дверь, — объясняет член комиссии и жительница района Наталья Факирова. — Тут все на пределе… Собрали последние силы, чтобы показать, с кем хотим воссоединиться. Референдум — по сути, формальность. Мы, дончане, уже все решили восемь лет назад".

Многие вспоминают голосование весны 2014-го, когда большинство жителей Донбасса выступили за отделение от Украины. Уверенность в этом решении с годами только укрепилась.
"ВСУ обстреливали нас задолго до первого референдума, — говорит 63-летняя Валентина Викторовна. — Над домами кружили вертолеты и сбрасывали бомбы, а киевские власти заявляли, что мы сами себя убиваем. Лично я вообще родилась в России. Много родственников живут там, зовут к себе. Однако дети и внуки уезжать не хотят. Надеюсь, этого не потребуется и мы все-таки вернемся домой".

"Хотим лишь мира"

В Кировском районе участок тоже в школе, в комиссии — преподаватели и директор. На добровольных началах.

"Только в 2014-м ВСУ разрушали нашу школу восемь раз, — рассказывает учитель начальных классов Ирина Владимировна. — Не было стекол и части крыши, но обучение не прекращали. В последние пару месяцев обстрелы участились. Разумеется, мы хотим быть только с Россией и разговаривать на русском языке".

Собрав несколько сотен пустых бюллетеней и прихватив прозрачный ящик для голосования, педагоги делятся на группы и расходятся по адресам. Кто пешком, кто на машине. За рулем 32-летней "шестерки" — пенсионер Николай Лисиченко. "Хочу поскорее в Россию, "укропы" уже надоели, — коротко объясняет он. — Надеюсь на положительный результат".
Все здесь ждут не дождутся, когда наступит мир. Некоторые пока отказываются говорить на камеру — опасаются, что вэсэушники и нацбаты "рано или поздно вернутся".
В понедельник после обстрелов в городе погибли 16 мирных жителей. В четверг — еще шестеро от ударов по рынку в самом центре. "Я устала бояться за себя, за близких и даже за домашних животных, — признается местная жительница Олеся. — Уверена, что совсем скоро все наладится. Появится работа, потянутся люди…"
Те, кто не успел сегодня, могут проголосовать до 27 сентября включительно.
© РИА Новости / Виктор ЗванцевОлеся голосует за присоединение к России
Олеся голосует за присоединение к России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Виктор Званцев
Олеся голосует за присоединение к России
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецк (ДНР)Калининский районВооруженные силы УкраиныРеферендумДНРДонбасс
 
 
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