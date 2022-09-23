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"Обстрелы не остановят": как прошло голосование в Донецке

"Обстрелы не остановят": как прошло голосование в Донецке - РИА Новости, 23.09.2022

"Обстрелы не остановят": как прошло голосование в Донецке

С самого утра у избирательных участков в Донецке очереди. Непрекращающиеся обстрелы никого не останавливают. Бюллетени разносят и прямо по домам. Чего ждут от... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T18:49

2022-09-23T18:49

2022-09-23T21:18

специальная военная операция на украине

россия

донецк (днр)

калининский район

вооруженные силы украины

референдум

днр

донбасс

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ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. С самого утра у избирательных участков в Донецке очереди. Непрекращающиеся обстрелы никого не останавливают. Бюллетени разносят и прямо по домам. Чего ждут от голосования в столице республики и на что надеются — в репортаже РИА Новости.Меры безопасностиПод козырьком возле подъезда сотрудники избирательной комиссии заканчивают последние приготовления: проверяют списки, пересчитывают бюллетени, осматривают урну и собирают стол. На часах — восемь утра, проливной дождь. Звучит канонада — к этому в Калининском районе Донецка привыкли.За день группе Мартиной предстоит собрать около полутора тысяч голосов по шести адресам, прямо в подъезде на первом этаже. На каждую точку — два часа. Вход охраняет вооруженный боец Народной милиции."Это важный шаг, который мы ждали восемь с лишним лет. Очень надеемся, что результат будет положительный и скоро все закончится", — признается Дарья.О предстоящем голосовании люди узнавали в том числе из объявлений по уличным громкоговорителям. Дальше действовало сарафанное радио. В числе первых голосует таксист Вячеслав. "Мы с женой очень обрадовались, услышав это объявление, — рассказывает он. — Уверен: теперь Россия нас защитит. Вчера я лично видел, как во время обстрела погибла продавщица магазина. За пару минут до этого супруга покупала там хлеб".Поквартирный обходУтром накануне голосования ВСУ обстреляли Киевский район. На этот раз, к счастью, без жертв. С каждым днем разрушений все больше — обстановка напряженная.Здесь избирательный участок находится в одной из школ, но используют его лишь для выдачи бюллетеней членам комиссии. Потом идут по домам. Списки получают непосредственно перед выходом, опасаясь утечки информации. Начинают с последних этажей. Вызывать лифт нельзя из-за обстрелов.Многие вспоминают голосование весны 2014-го, когда большинство жителей Донбасса выступили за отделение от Украины. Уверенность в этом решении с годами только укрепилась."ВСУ обстреливали нас задолго до первого референдума, — говорит 63-летняя Валентина Викторовна. — Над домами кружили вертолеты и сбрасывали бомбы, а киевские власти заявляли, что мы сами себя убиваем. Лично я вообще родилась в России. Много родственников живут там, зовут к себе. Однако дети и внуки уезжать не хотят. Надеюсь, этого не потребуется и мы все-таки вернемся домой"."Хотим лишь мира"В Кировском районе участок тоже в школе, в комиссии — преподаватели и директор. На добровольных началах.Собрав несколько сотен пустых бюллетеней и прихватив прозрачный ящик для голосования, педагоги делятся на группы и расходятся по адресам. Кто пешком, кто на машине. За рулем 32-летней "шестерки" — пенсионер Николай Лисиченко. "Хочу поскорее в Россию, "укропы" уже надоели, — коротко объясняет он. — Надеюсь на положительный результат".Все здесь ждут не дождутся, когда наступит мир. Некоторые пока отказываются говорить на камеру — опасаются, что вэсэушники и нацбаты "рано или поздно вернутся".В понедельник после обстрелов в городе погибли 16 мирных жителей. В четверг — еще шестеро от ударов по рынку в самом центре. "Я устала бояться за себя, за близких и даже за домашних животных, — признается местная жительница Олеся. — Уверена, что совсем скоро все наладится. Появится работа, потянутся люди…"Те, кто не успел сегодня, могут проголосовать до 27 сентября включительно.

россия

донецк (днр)

калининский район

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Михаил Кевхиев

россия, донецк (днр), калининский район, вооруженные силы украины, референдум, днр, донбасс