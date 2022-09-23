https://ria.ru/20220923/referendum-1818992323.html
Мэр Мариуполя проголосовал на референдуме о воссоединении с Россией
Мэр Мариуполя проголосовал на референдуме о воссоединении с Россией - РИА Новости, 23.09.2022
Мэр Мариуполя проголосовал на референдуме о воссоединении с Россией
Мэр Мариуполя Константин Иващенко проголосовал на референдуме по вопросу о вхождении ДНР в состав России, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:44
2022-09-23T16:44
2022-09-23T16:44
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
россия
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МАРИУПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Мэр Мариуполя Константин Иващенко проголосовал на референдуме по вопросу о вхождении ДНР в состав России, сообщает корреспондент РИА Новости."Сегодня, как и многие мариупольцы, я уже сказал свое "ДА" вхождению ДНР в состав РФ прямо во дворе своего дома. Сейчас мы определяем будущее, и только от нас зависит, каким будет наш общий новый Мариуполь", - сказал Иващенко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818978029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, мариуполь, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, россия
В мире, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Россия
Мэр Мариуполя проголосовал на референдуме о воссоединении с Россией
Мэр Мариуполя Иващенко проголосовал на референдуме по вопросу о воссоединении с Россией