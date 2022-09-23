https://ria.ru/20220923/referendum-1818979508.html

Референдумы проходят ясно, несмотря на непростые условия, заявил член ОП

Референдумы проходят ясно, несмотря на непростые условия, заявил член ОП - РИА Новости, 23.09.2022

Референдумы проходят ясно, несмотря на непростые условия, заявил член ОП

Голосование на референдумах по вхождению в состав РФ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проходит ясно и понятно, несмотря на тяжёлые условия в... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:18

2022-09-23T16:18

2022-09-23T16:18

россия

луганская народная республика

херсонская область

владимир путин

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

в мире

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Голосование на референдумах по вхождению в состав РФ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проходит ясно и понятно, несмотря на тяжёлые условия в регионах и небольшую нервозность членов избирательных комиссий, заявил председатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев."Все (организационные) несоответствия связаны с тем, что мы просто не до конца понимаем, как идёт голосование, оно идёт под выстрелами, в любой момент могут начать обстрелы, с этим связано, что кто-то из членов избирательных комиссий, ну небольшая, может быть, нервозность, а в целом все голосование ясное, понятное", - сказал Григорьев журналистам в ситуационном центре по наблюдению за голосованием в Общественной палате РФ.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818978029.html

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

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россия, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, в мире