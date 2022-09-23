15:47 23.09.2022 (обновлено: 15:51 23.09.2022)
Жители Горловки голосуют, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, заявил мэр
Мэр Горловки заявил, что горожане голосуют на референдуме, несмотря на обстрелы ВСУ
Паспорт гражданина Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 сен – РИА Новости. Жители Горловки голосуют на референдуме о вхождении ДНР в состав России, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько.
"С самого утра наш прифронтовой город Горловка голосует за вхождение Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта. Несмотря на обстрелы со стороны украинских террористов, горловчане голосуют целыми семьями за свое светлое, мирное будущее, в котором не будет войны, но будет счастье, благополучие и уверенность в завтрашнем дне", - написал он в своем Telegram-канале.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".