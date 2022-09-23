https://ria.ru/20220923/referendum-1818968012.html

Жители Горловки голосуют, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, заявил мэр

Жители Горловки голосуют, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, заявил мэр - РИА Новости, 23.09.2022

Жители Горловки голосуют, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, заявил мэр

Жители Горловки голосуют на референдуме о вхождении ДНР в состав России, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:47

2022-09-23T15:47

2022-09-23T15:51

в мире

донецкая народная республика

стирол

горловка

иван приходько

россия

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 23 сен – РИА Новости. Жители Горловки голосуют на референдуме о вхождении ДНР в состав России, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько."С самого утра наш прифронтовой город Горловка голосует за вхождение Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта. Несмотря на обстрелы со стороны украинских террористов, горловчане голосуют целыми семьями за свое светлое, мирное будущее, в котором не будет войны, но будет счастье, благополучие и уверенность в завтрашнем дне", - написал он в своем Telegram-канале.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818951358.html

https://ria.ru/20220923/referendum-1818915354.html

донецкая народная республика

горловка

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, стирол, горловка, иван приходько, россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе