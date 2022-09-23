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Жители Горловки голосуют, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, заявил мэр - РИА Новости, 23.09.2022
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Жители Горловки голосуют, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, заявил мэр
Жители Горловки голосуют, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, заявил мэр - РИА Новости, 23.09.2022
Жители Горловки голосуют, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, заявил мэр
Жители Горловки голосуют на референдуме о вхождении ДНР в состав России, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:47
2022-09-23T15:51
в мире
донецкая народная республика
стирол
горловка
иван приходько
россия
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 23 сен – РИА Новости. Жители Горловки голосуют на референдуме о вхождении ДНР в состав России, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько."С самого утра наш прифронтовой город Горловка голосует за вхождение Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта. Несмотря на обстрелы со стороны украинских террористов, горловчане голосуют целыми семьями за свое светлое, мирное будущее, в котором не будет войны, но будет счастье, благополучие и уверенность в завтрашнем дне", - написал он в своем Telegram-канале.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818951358.html
https://ria.ru/20220923/referendum-1818915354.html
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в мире, донецкая народная республика, стирол, горловка, иван приходько, россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Донецкая Народная Республика, Стирол, Горловка, Иван Приходько, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
15:47 23.09.2022 (обновлено: 15:51 23.09.2022)
 
Жители Горловки голосуют, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, заявил мэр

Мэр Горловки заявил, что горожане голосуют на референдуме, несмотря на обстрелы ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Донецкой народной республики
Паспорт гражданина Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Паспорт гражданина Донецкой народной республики. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 сен – РИА Новости. Жители Горловки голосуют на референдуме о вхождении ДНР в состав России, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько.
"С самого утра наш прифронтовой город Горловка голосует за вхождение Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта. Несмотря на обстрелы со стороны украинских террористов, горловчане голосуют целыми семьями за свое светлое, мирное будущее, в котором не будет войны, но будет счастье, благополучие и уверенность в завтрашнем дне", - написал он в своем Telegram-канале.
На избирательном участке в Мелитополе сотруднику выдают бюллетени для голосования на дому - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
15:04
На референдуме в Запорожской области работают иностранные наблюдатели
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Листовка на входе в избирательный участок в Белогорске, где проходит голосование на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
13:16
В Кремле рассказали о действиях при положительном решении на референдумах
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаСтиролГорловкаИван ПриходькоРоссияРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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