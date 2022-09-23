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Безопасность на референдумах обеспечена должным образом, заявил Песков - РИА Новости, 23.09.2022
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Безопасность на референдумах обеспечена должным образом, заявил Песков
Безопасность на референдумах обеспечена должным образом, заявил Песков - РИА Новости, 23.09.2022
Безопасность на референдумах обеспечена должным образом, заявил Песков
Кремль исходит из того, что безопасность для проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях обеспечена на должном уровне, заявил... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:12
2022-09-23T13:12
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кремль исходит из того, что безопасность для проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях обеспечена на должном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока мы исходим из того, что безопасность обеспечена для должного уровня проведения референдумов. Все остальное, связанное с оперативной обстановкой - нужно вопросы задавать министерству обороны", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают риски для проведения референдумов из-за возможных атак со стороны украинских военных.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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донецкая народная республика
херсонская область
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, россия, владимир путин
В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Россия, Владимир Путин
13:12 23.09.2022
 
Безопасность на референдумах обеспечена должным образом, заявил Песков

Песков: безопасность для проведения референдумов в Донбассе обеспечена на должном уровне

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРегистрация избирателей на референдуме о присоединении ДНР к России на избирательном участке в Белогорске
Регистрация избирателей на референдуме о присоединении ДНР к России на избирательном участке в Белогорске - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Регистрация избирателей на референдуме о присоединении ДНР к России на избирательном участке в Белогорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кремль исходит из того, что безопасность для проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях обеспечена на должном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока мы исходим из того, что безопасность обеспечена для должного уровня проведения референдумов. Все остальное, связанное с оперативной обстановкой - нужно вопросы задавать министерству обороны", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают риски для проведения референдумов из-за возможных атак со стороны украинских военных.
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
13:00
В ЛНР заявили, что не боятся возможных санкций Запада из-за референдума
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Девушка голосует на референдуме о присоединении Донецкой Народной Республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
12:45
"Люди очень хотят отдать свой голос". Референдумы о присоединении к России
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеРоссияВладимир Путин
 
 
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