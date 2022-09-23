https://ria.ru/20220923/referendum-1818913916.html

Безопасность на референдумах обеспечена должным образом, заявил Песков

Безопасность на референдумах обеспечена должным образом, заявил Песков - РИА Новости, 23.09.2022

Безопасность на референдумах обеспечена должным образом, заявил Песков

Кремль исходит из того, что безопасность для проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях обеспечена на должном уровне, заявил... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:12

2022-09-23T13:12

2022-09-23T13:12

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кремль исходит из того, что безопасность для проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях обеспечена на должном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока мы исходим из того, что безопасность обеспечена для должного уровня проведения референдумов. Все остальное, связанное с оперативной обстановкой - нужно вопросы задавать министерству обороны", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают риски для проведения референдумов из-за возможных атак со стороны украинских военных.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818911865.html

https://ria.ru/20220923/referendum-1818883056.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, россия, владимир путин