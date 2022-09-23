Безопасность на референдумах обеспечена должным образом, заявил Песков
Песков: безопасность для проведения референдумов в Донбассе обеспечена на должном уровне
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРегистрация избирателей на референдуме о присоединении ДНР к России на избирательном участке в Белогорске
Регистрация избирателей на референдуме о присоединении ДНР к России на избирательном участке в Белогорске
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кремль исходит из того, что безопасность для проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях обеспечена на должном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока мы исходим из того, что безопасность обеспечена для должного уровня проведения референдумов. Все остальное, связанное с оперативной обстановкой - нужно вопросы задавать министерству обороны", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают риски для проведения референдумов из-за возможных атак со стороны украинских военных.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.