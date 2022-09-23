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В ЛНР заявили, что не боятся возможных санкций Запада из-за референдума - РИА Новости, 23.09.2022
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В ЛНР заявили, что не боятся возможных санкций Запада из-за референдума
В ЛНР заявили, что не боятся возможных санкций Запада из-за референдума - РИА Новости, 23.09.2022
В ЛНР заявили, что не боятся возможных санкций Запада из-за референдума
Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что в республике не боятся возможных санкций Запада в связи с... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:00
2022-09-23T13:00
в мире
родион мирошник
владимир путин
россия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что в республике не боятся возможных санкций Запада в связи с организацией референдума по вопросу вхождения в состав России."На санкции Запада мы и раньше не реагировали, так как предыдущие восемь лет все что можно было нафантазировать, с точки зрения экономических санкций, было обрушено. Нас постарались сделать изгоями, не допускать никуда, оградить от экономики, финансов, инвестиций, всего прочего. Ничего нового Запад нам противопоставить просто не может", - заявил Мирошник.Собеседник агентства подчеркнул, что сегодня в ЛНР все внимание направлено на референдум, который открывает для республики новые возможности."Мы сегодня полностью погружены в этот процесс, и поэтому санкции, даже если они будут введены, Запад пусть читает и изучает самостоятельно. У нас есть гораздо более интересные занятия сегодня", - прокомментировал Мирошник.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/referendum-1818883056.html
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в мире, родион мирошник, владимир путин, россия, луганская народная республика
В мире, Родион Мирошник, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика
13:00 23.09.2022
 
В ЛНР заявили, что не боятся возможных санкций Запада из-за референдума

Глава представительства ЛНР Мирошник заявил, что в республике не боятся западных санкций

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что в республике не боятся возможных санкций Запада в связи с организацией референдума по вопросу вхождения в состав России.
"На санкции Запада мы и раньше не реагировали, так как предыдущие восемь лет все что можно было нафантазировать, с точки зрения экономических санкций, было обрушено. Нас постарались сделать изгоями, не допускать никуда, оградить от экономики, финансов, инвестиций, всего прочего. Ничего нового Запад нам противопоставить просто не может", - заявил Мирошник.
Девушка голосует на референдуме о присоединении Донецкой Народной Республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
12:45
"Люди очень хотят отдать свой голос". Референдумы о присоединении к России
Собеседник агентства подчеркнул, что сегодня в ЛНР все внимание направлено на референдум, который открывает для республики новые возможности.
"Мы сегодня полностью погружены в этот процесс, и поэтому санкции, даже если они будут введены, Запад пусть читает и изучает самостоятельно. У нас есть гораздо более интересные занятия сегодня", - прокомментировал Мирошник.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Это практически праздник для нашей республики – военные ЛНР голосуют на референдуме - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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Военнослужащий ЛНР назвал референдум о воссоединении с Россией праздником
 
В миреРодион МирошникВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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