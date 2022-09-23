В ЛНР заявили, что не боятся возможных санкций Запада из-за референдума
Глава представительства ЛНР Мирошник заявил, что в республике не боятся западных санкций
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что в республике не боятся возможных санкций Запада в связи с организацией референдума по вопросу вхождения в состав России.
"На санкции Запада мы и раньше не реагировали, так как предыдущие восемь лет все что можно было нафантазировать, с точки зрения экономических санкций, было обрушено. Нас постарались сделать изгоями, не допускать никуда, оградить от экономики, финансов, инвестиций, всего прочего. Ничего нового Запад нам противопоставить просто не может", - заявил Мирошник.
Собеседник агентства подчеркнул, что сегодня в ЛНР все внимание направлено на референдум, который открывает для республики новые возможности.
"Мы сегодня полностью погружены в этот процесс, и поэтому санкции, даже если они будут введены, Запад пусть читает и изучает самостоятельно. У нас есть гораздо более интересные занятия сегодня", - прокомментировал Мирошник.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.