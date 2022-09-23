https://ria.ru/20220923/referendum-1818911865.html

В ЛНР заявили, что не боятся возможных санкций Запада из-за референдума

В ЛНР заявили, что не боятся возможных санкций Запада из-за референдума - РИА Новости, 23.09.2022

В ЛНР заявили, что не боятся возможных санкций Запада из-за референдума

Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что в республике не боятся возможных санкций Запада в связи с... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:00

2022-09-23T13:00

2022-09-23T13:00

в мире

родион мирошник

владимир путин

россия

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что в республике не боятся возможных санкций Запада в связи с организацией референдума по вопросу вхождения в состав России."На санкции Запада мы и раньше не реагировали, так как предыдущие восемь лет все что можно было нафантазировать, с точки зрения экономических санкций, было обрушено. Нас постарались сделать изгоями, не допускать никуда, оградить от экономики, финансов, инвестиций, всего прочего. Ничего нового Запад нам противопоставить просто не может", - заявил Мирошник.Собеседник агентства подчеркнул, что сегодня в ЛНР все внимание направлено на референдум, который открывает для республики новые возможности."Мы сегодня полностью погружены в этот процесс, и поэтому санкции, даже если они будут введены, Запад пусть читает и изучает самостоятельно. У нас есть гораздо более интересные занятия сегодня", - прокомментировал Мирошник.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818883056.html

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россия

луганская народная республика

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в мире, родион мирошник, владимир путин, россия, луганская народная республика