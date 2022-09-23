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Военнослужащий ЛНР назвал референдум о воссоединении с Россией праздником - РИА Новости, 23.09.2022
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Военнослужащий ЛНР назвал референдум о воссоединении с Россией праздником
Военнослужащий ЛНР назвал референдум о воссоединении с Россией праздником - РИА Новости, 23.09.2022
Военнослужащий ЛНР назвал референдум о воссоединении с Россией праздником
Военнослужащие ЛНР рады участвовать в долгожданном референдуме о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ, заявил РИА Новости офицер народной... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:41
2022-09-23T14:30
в мире
луганская народная республика
россия
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Военнослужащие ЛНР рады участвовать в долгожданном референдуме о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ, заявил РИА Новости офицер народной милиции, принявший участие в голосовании."Восемь лет мы ждали. Ждали все сознательные граждане Луганской Народной Республики. Сегодня пришли голосовать. Это практически праздник для нашей республики, потому что все это время мы осознавали, что мы должны быть в России", - сказал собеседник агентства.В ЛНР военнослужащие народной милиции проголосовали одними из первых. Они высказывают опасения, что Киев может усилить обстрелы или даже начать контрнаступление. Киевский режим неоднократно заявлял, что не признает итоги референдума.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/referendum-1818937445.html
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луганская народная республика
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4.7
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353
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"Это практически праздник для нашей республики" – военные ЛНР голосуют на референдуме
«Это практически праздник для нашей республики» - военные ЛНР голосуют на референдуме
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в мире, луганская народная республика, россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
12:41 23.09.2022 (обновлено: 14:30 23.09.2022)
 
Военнослужащий ЛНР назвал референдум о воссоединении с Россией праздником

Военнослужащий Народной милиции ЛНР назвал референдум о воссоединении с Россией праздником

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Военнослужащие ЛНР рады участвовать в долгожданном референдуме о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ, заявил РИА Новости офицер народной милиции, принявший участие в голосовании.
"Восемь лет мы ждали. Ждали все сознательные граждане Луганской Народной Республики. Сегодня пришли голосовать. Это практически праздник для нашей республики, потому что все это время мы осознавали, что мы должны быть в России", - сказал собеседник агентства.
Женщина на выездном голосовании в Луганской республиканской клинической больнице на референдуме о вступлении Луганской Народной Республики в состав России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
14:22
Явка на референдуме в ЛНР на 14:00 составила 13,18 процента
В ЛНР военнослужащие народной милиции проголосовали одними из первых. Они высказывают опасения, что Киев может усилить обстрелы или даже начать контрнаступление. Киевский режим неоднократно заявлял, что не признает итоги референдума.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Пушилин проголосовал на референдуме о присоединении ДНР к России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
12:24Специальная военная операция на Украине
Пушилин проголосовал на референдуме
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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