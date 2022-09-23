https://ria.ru/20220923/referendum-1818905247.html

Военнослужащий ЛНР назвал референдум о воссоединении с Россией праздником

Военнослужащий ЛНР назвал референдум о воссоединении с Россией праздником - РИА Новости, 23.09.2022

Военнослужащий ЛНР назвал референдум о воссоединении с Россией праздником

Военнослужащие ЛНР рады участвовать в долгожданном референдуме о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ, заявил РИА Новости офицер народной... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:41

2022-09-23T12:41

2022-09-23T14:30

в мире

луганская народная республика

россия

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Военнослужащие ЛНР рады участвовать в долгожданном референдуме о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ, заявил РИА Новости офицер народной милиции, принявший участие в голосовании."Восемь лет мы ждали. Ждали все сознательные граждане Луганской Народной Республики. Сегодня пришли голосовать. Это практически праздник для нашей республики, потому что все это время мы осознавали, что мы должны быть в России", - сказал собеседник агентства.В ЛНР военнослужащие народной милиции проголосовали одними из первых. Они высказывают опасения, что Киев может усилить обстрелы или даже начать контрнаступление. Киевский режим неоднократно заявлял, что не признает итоги референдума.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818937445.html

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луганская народная республика

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Это практически праздник для нашей республики" – военные ЛНР голосуют на референдуме «Это практически праздник для нашей республики» - военные ЛНР голосуют на референдуме 2022-09-23T12:41 true PT0M58S

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Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе