https://ria.ru/20220923/referendum-1818876177.html

В ЛНР прокомментировали слова Запада о результатах референдума

В ЛНР прокомментировали слова Запада о результатах референдума - РИА Новости, 23.09.2022

В ЛНР прокомментировали слова Запада о результатах референдума

Признавать или нет результаты референдума о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ – дело Запада, заявил журналистам председатель парламента ЛНР... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:13

2022-09-23T11:13

2022-09-23T11:13

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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Признавать или нет результаты референдума о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ – дело Запада, заявил журналистам председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко."Мы достигли этой точки, финишной прямой той мечты, которую мы еще в 2014 году в своих сердцах, душах положили. Сегодня волнительный момент… Санкции, признать - не признать – это дело Запада, мы все-таки победим, потому что мы - русские люди", - сказал Мирошниченко.Он назвал референдум восстановлением исторической справедливости. "Это наша отправная точка от настоящего к нашему будущему", - сказал председатель парламента республики.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.На Западе еще до начала референдумов заявили, что не признают их итогов. В ЕС пообещали ввести новые санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении РФ, руководства страны и людей, вовлеченных в организацию референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818855139.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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