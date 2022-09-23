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В ЛНР прокомментировали слова Запада о результатах референдума - РИА Новости, 23.09.2022
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В ЛНР прокомментировали слова Запада о результатах референдума
В ЛНР прокомментировали слова Запада о результатах референдума - РИА Новости, 23.09.2022
В ЛНР прокомментировали слова Запада о результатах референдума
Признавать или нет результаты референдума о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ – дело Запада, заявил журналистам председатель парламента ЛНР... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:13
2022-09-23T11:13
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
леонид пасечник
денис мирошниченко
россия
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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Признавать или нет результаты референдума о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ – дело Запада, заявил журналистам председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко."Мы достигли этой точки, финишной прямой той мечты, которую мы еще в 2014 году в своих сердцах, душах положили. Сегодня волнительный момент… Санкции, признать - не признать – это дело Запада, мы все-таки победим, потому что мы - русские люди", - сказал Мирошниченко.Он назвал референдум восстановлением исторической справедливости. "Это наша отправная точка от настоящего к нашему будущему", - сказал председатель парламента республики.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.На Западе еще до начала референдумов заявили, что не признают их итогов. В ЕС пообещали ввести новые санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении РФ, руководства страны и людей, вовлеченных в организацию референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818855139.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, леонид пасечник, денис мирошниченко, россия, евросоюз, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Денис Мирошниченко, Россия, Евросоюз, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
11:13 23.09.2022
 
В ЛНР прокомментировали слова Запада о результатах референдума

В парламенте ЛНР заявили, что это дело Запада — признавать результаты референдума или нет

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР голосует в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
Военнослужащий Народной милиции ЛНР голосует в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР голосует в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Признавать или нет результаты референдума о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ – дело Запада, заявил журналистам председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко.
"Мы достигли этой точки, финишной прямой той мечты, которую мы еще в 2014 году в своих сердцах, душах положили. Сегодня волнительный момент… Санкции, признать - не признать – это дело Запада, мы все-таки победим, потому что мы - русские люди", - сказал Мирошниченко.
Подготовка к референдуму о присоединении к России ЛНР на одном из избирательных участков в Луганске - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
10:10
В ЛНР заявили о попытках ВСУ сорвать голосование по референдуму
Он назвал референдум восстановлением исторической справедливости. "Это наша отправная точка от настоящего к нашему будущему", - сказал председатель парламента республики.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
На Западе еще до начала референдумов заявили, что не признают их итогов. В ЕС пообещали ввести новые санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении РФ, руководства страны и людей, вовлеченных в организацию референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
08:27
Пушилин назвал проведение референдума исторической вехой
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинЛеонид ПасечникДенис МирошниченкоРоссияЕвросоюзРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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