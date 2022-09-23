В ЛНР прокомментировали слова Запада о результатах референдума
В парламенте ЛНР заявили, что это дело Запада — признавать результаты референдума или нет
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР голосует в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
Военнослужащий Народной милиции ЛНР голосует в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Признавать или нет результаты референдума о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ – дело Запада, заявил журналистам председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко.
"Мы достигли этой точки, финишной прямой той мечты, которую мы еще в 2014 году в своих сердцах, душах положили. Сегодня волнительный момент… Санкции, признать - не признать – это дело Запада, мы все-таки победим, потому что мы - русские люди", - сказал Мирошниченко.
Он назвал референдум восстановлением исторической справедливости. "Это наша отправная точка от настоящего к нашему будущему", - сказал председатель парламента республики.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
На Западе еще до начала референдумов заявили, что не признают их итогов. В ЕС пообещали ввести новые санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении РФ, руководства страны и людей, вовлеченных в организацию референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.