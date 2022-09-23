https://ria.ru/20220923/puteprovod-1819048053.html

Бочкарев: в составе южного участка МСД строят путепровод под ж/д путями

Бочкарев: в составе южного участка МСД строят путепровод под ж/д путями - РИА Новости, 23.09.2022

Бочкарев: в составе южного участка МСД строят путепровод под ж/д путями

В составе южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) строят путепровод тоннельного типа под действующими железнодорожными путями Павелецкого... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T19:03

2022-09-23T19:03

2022-09-23T19:03

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В составе южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) строят путепровод тоннельного типа под действующими железнодорожными путями Павелецкого направления, его готовность составляет 65%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.По словам главы столичного стройкомплекса, основные работы по строительству путепровода протяженностью 46 метров планируется завершить до конца года.В рамках строительства южного участка МСД, который пройдет от путей Павелецкого направления МЖД до МКАД, предполагается создать более десяти километров дорог, включая строительство улично-дорожной сети, прилегающей к автомагистрали, а также ряд искусственных сооружений.

https://ria.ru/20220909/bkl-1815584148.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы