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Бочкарев: в составе южного участка МСД строят путепровод под ж/д путями - РИА Новости, 23.09.2022
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Бочкарев: в составе южного участка МСД строят путепровод под ж/д путями
Бочкарев: в составе южного участка МСД строят путепровод под ж/д путями - РИА Новости, 23.09.2022
Бочкарев: в составе южного участка МСД строят путепровод под ж/д путями
В составе южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) строят путепровод тоннельного типа под действующими железнодорожными путями Павелецкого... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T19:03
2022-09-23T19:03
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В составе южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) строят путепровод тоннельного типа под действующими железнодорожными путями Павелецкого направления, его готовность составляет 65%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.По словам главы столичного стройкомплекса, основные работы по строительству путепровода протяженностью 46 метров планируется завершить до конца года.В рамках строительства южного участка МСД, который пройдет от путей Павелецкого направления МЖД до МКАД, предполагается создать более десяти километров дорог, включая строительство улично-дорожной сети, прилегающей к автомагистрали, а также ряд искусственных сооружений.
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андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Москва, Стройкомплекс Москвы
19:03 23.09.2022
 

Бочкарев: в составе южного участка МСД строят путепровод под ж/д путями

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкРуководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев во время пресс-конференции на тему: "Город, удобный для людей – приоритет Департамента строительства города Москвы". 29 октября 2018
Руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев во время пресс-конференции на тему: Город, удобный для людей – приоритет Департамента строительства города Москвы. 29 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В составе южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) строят путепровод тоннельного типа под действующими железнодорожными путями Павелецкого направления, его готовность составляет 65%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Строящийся путепровод свяжет два участка будущей магистрали и объединит семь полос движения. Четыре полосы обеспечат движение автотранспорта в направлении области и три полосы – в направлении центра города. Практически полностью завершена укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия основного хода скоростного диаметра, примыкающего к правому и левому тоннелям путепровода. Строители приступили к возведению монолитных конструкций закрытой части тоннелей", – рассказал он.
По словам главы столичного стройкомплекса, основные работы по строительству путепровода протяженностью 46 метров планируется завершить до конца года.
В рамках строительства южного участка МСД, который пройдет от путей Павелецкого направления МЖД до МКАД, предполагается создать более десяти километров дорог, включая строительство улично-дорожной сети, прилегающей к автомагистрали, а также ряд искусственных сооружений.
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