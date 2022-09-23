Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжает поставки продовольствия, заявила вице-премьер Абрамченко - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/prodovolstvie-1818954443.html
Россия продолжает поставки продовольствия, заявила вице-премьер Абрамченко
Россия продолжает поставки продовольствия, заявила вице-премьер Абрамченко - РИА Новости, 23.09.2022
Россия продолжает поставки продовольствия, заявила вице-премьер Абрамченко
Россия сохраняет все поставки продовольствия в дружественные страны и даже наращивает в ряд недружественных, сообщила журналистам вице-премьер Виктория... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:13
2022-09-23T15:13
экономика
виктория абрамченко
россия
южная корея
ближний восток
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795881694_0:0:3034:1708_1920x0_80_0_0_a9128b44839ed541ff26458019311ca3.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК (Башкирия) - РИА Новости. Россия сохраняет все поставки продовольствия в дружественные страны и даже наращивает в ряд недружественных, сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко."Все дружественные страны на сегодняшний день продолжают с нами контакты по поставкам нашего продовольствия. И мы оценивали динамику - даже недружественные страны, например, за первое полугодие Южная Корея купила больше российского продовольствия, чем покупала даже в 2021 году", - сообщила Абрамченко.Вице-премьер подчеркнула, что Россия в поставках продовольствия традиционно ориентирована на дружественные страны. "География поставок - это Ближний Восток, это Африка, география не меняется. Надо сказать, что по зерновым у нас партнеры и в рамках ЕвраЗЭС всегда российские зерновые приобретали. Они для нас тоже приоритет по поставкам. Турция много забирает", - сообщила она.Что касается мер, которые могли бы активизировать экспорт на фоне большого урожая, продолжила Абрамченко, то из долгосрочных мер наиболее важным является реализация обновленной стратегии развития российского АПК до 2030 года."Там предложены совершенно другие подходы, например, к решению проблем логистики, заложено строительство судов, в том числе для перевозки зерновых. Мы хотим, с одной стороны, загрузить наши верфи, с другой – не иметь больше никаких проблем с фрахтом, и к 2030 году планируем построить около 14 кораблей разной грузоподъемности", - сказала вице-премьер.Краткосрочные меры, продолжила она, касаются взаимных расчетов в нацвалютах и страхования. "Безусловно, это приоритет, поэтому коллеги по линии банковского сообщества ведут такие переговоры, надо сказать, весьма успешно с дружественными странами. Третье направление – это страховка. Нам нужна своя страховая организация, которая будет брать на себя риски с логистикой и с фрахтом сейчас, в эти непростые времена", - заключила Абрамченко.
https://ria.ru/20220921/prodovolstvie-1818508745.html
россия
южная корея
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795881694_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_cf6fa054fe0f8aca68ed99c37d0a7f4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, виктория абрамченко, россия, южная корея, ближний восток, евразийский экономический союз
Экономика, Виктория Абрамченко, Россия, Южная Корея, Ближний Восток, Евразийский экономический союз
15:13 23.09.2022
 
Россия продолжает поставки продовольствия, заявила вице-премьер Абрамченко

Абрамченко: Россия продолжает поставки продовольствия и в дружественные страны, и в другие

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВиктория Абрамченко
Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Виктория Абрамченко . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК (Башкирия) - РИА Новости. Россия сохраняет все поставки продовольствия в дружественные страны и даже наращивает в ряд недружественных, сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Все дружественные страны на сегодняшний день продолжают с нами контакты по поставкам нашего продовольствия. И мы оценивали динамику - даже недружественные страны, например, за первое полугодие Южная Корея купила больше российского продовольствия, чем покупала даже в 2021 году", - сообщила Абрамченко.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 18:30
Байден призвал страны не препятствовать поставкам продовольствия
Вице-премьер подчеркнула, что Россия в поставках продовольствия традиционно ориентирована на дружественные страны. "География поставок - это Ближний Восток, это Африка, география не меняется. Надо сказать, что по зерновым у нас партнеры и в рамках ЕвраЗЭС всегда российские зерновые приобретали. Они для нас тоже приоритет по поставкам. Турция много забирает", - сообщила она.
Что касается мер, которые могли бы активизировать экспорт на фоне большого урожая, продолжила Абрамченко, то из долгосрочных мер наиболее важным является реализация обновленной стратегии развития российского АПК до 2030 года.
"Там предложены совершенно другие подходы, например, к решению проблем логистики, заложено строительство судов, в том числе для перевозки зерновых. Мы хотим, с одной стороны, загрузить наши верфи, с другой – не иметь больше никаких проблем с фрахтом, и к 2030 году планируем построить около 14 кораблей разной грузоподъемности", - сказала вице-премьер.
Краткосрочные меры, продолжила она, касаются взаимных расчетов в нацвалютах и страхования. "Безусловно, это приоритет, поэтому коллеги по линии банковского сообщества ведут такие переговоры, надо сказать, весьма успешно с дружественными странами. Третье направление – это страховка. Нам нужна своя страховая организация, которая будет брать на себя риски с логистикой и с фрахтом сейчас, в эти непростые времена", - заключила Абрамченко.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
11:46Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделке
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаВиктория АбрамченкоРоссияЮжная КореяБлижний ВостокЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала