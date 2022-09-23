https://ria.ru/20220923/premiya-1818924615.html

В северной столице наградили победителей национальной премии FishCorr

В северной столице наградили победителей национальной премии FishCorr - РИА Новости, 23.09.2022

В северной столице наградили победителей национальной премии FishCorr

В Санкт-Петербурге в четверг в рамках V Международного рыбопромышленного форума состоялась третья церемония награждения лауреатов Национальной премии FishCorr,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:41

2022-09-23T13:41

2022-09-23T13:41

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

россия

илья шестаков

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. В Санкт-Петербурге в четверг в рамках V Международного рыбопромышленного форума состоялась третья церемония награждения лауреатов Национальной премии FishCorr, сообщает пресс-служба ФГБУ Главрыбвод.Журналистская отраслевая премия учреждена Росрыболовством в 2019 году. Инициатором и организатором премии выступил ФГБУ "Главрыбвод".С приветственным словом к участникам национальной премии FishCorr обратился руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, который отметил, что Национальная премия FishCorr будет способствовать дальнейшему развитию российской журналистики.В номинации "Лучший материал в федеральных СМИ" первое место заняла Ксения Колчина, корреспондент и заведующая Дальневосточным бюро ВГТРК, за телерепортаж об устойчивом развитии рыбопромышленного комплекса на Дальнем Востоке.В номинации "Лучшая телевизионная программа/специальный репортаж по тематике развития рыбохозяйственной отрасли и восстановления водных биоресурсов" победу одержал Леонид Апанасов, специальный корреспондент службы информации, ГТРК "Санкт-Петербург" за цикл телерепортажей о восстановлении водных биоресурсов.Корреспондент и шеф-редактор ГТРК "Калининград" Алексей Анкудинов победил в номинации "Лучший материал в региональных СМИ" за ТВ-сюжет "В Куршском заливе восстанавливают популяцию сига".Победителем в номинации "Лучший материал в отраслевых СМИ" стал редактор сетевого издания Fishnews.ru Алексей Середа за цикл материалов "Тайга народная".Дипломом 1-й степени в номинации "Лучшее СМИ или автор, активно освещающие тему экологии и восстановления водных биоресурсов" удостоилась Ильзина Егорова из "Вести-Карелия" за сюжет "Аквакультура. Новые методы рыбоводства".В номинации "Лучший фотоматериал на тему развития рыбопромышленной отрасли и восстановления водных биоресурсов" одержал победу Юрий Смитюк из ТАСС.Начальник службы по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО "Газпром инвест" Аида Ацугба стала обладателем диплома 1-й степени в номинации "Лучший пресс-релиз по теме развития рыбопромышленной отрасли и восстановления водных биоресурсов".Победителем в номинации "FishCorr Junior – лучший студенческий материал на тему развития рыбопромышленной отрасли и восстановления водных биоресурсов" стала Яна Левина, начальник управления массовых коммуникаций и медиа-проектов ФГБОУ ВО "Астраханский государственный технический университет", главный редактор газеты "Вести АГТУ".Генеральный информационный партнер конкурса - РИА Новости.

https://radiosputnik.ria.ru/20220907/ustritsy-1815099464.html

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россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), россия, илья шестаков