https://ria.ru/20220923/pozhar-1818831630.html
Фигурантам дела о пожаре в детском лагере под Хабаровском вынесли приговор
Фигурантам дела о пожаре в детском лагере под Хабаровском вынесли приговор - РИА Новости, 23.09.2022
Фигурантам дела о пожаре в детском лагере под Хабаровском вынесли приговор
Суд вынес приговор трем фигурантам дела о гибели четырех детей в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае летом 2019 года, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T06:06
2022-09-23T06:06
2022-09-23T10:31
происшествия
хабаровск
хабаровский край
солнечный район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Суд вынес приговор трем фигурантам дела о гибели четырех детей в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае летом 2019 года, сообщила РИА Новости старший помощник краевого прокурора Анна Исаева.Обвинение требовало по восемь лет для директора лагеря Максима Кузнецова и главы компании "Экстрим сервис" Виталия Бурлакова (их обвиняли по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), а для начальника районного отдела МЧС Эдуарда Новгородцева — пять лет за халатность.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета, вину обвиняемые не признали.Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля 2019 года. Из 26 палаток сгорели 20. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от семи до 15 лет. На месте погибла девочка, еще трое детей умерли в больнице от ожогов.Дело, состоявшее из 100 томов, поступило в Солнечный районный суд в ноябре 2020 года. Прения сторон начались в конце июля 2022-го, к тому времени опросили более ста свидетелей. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора 12 августа. Изначально планировалось определиться с вердиктом к 25 августа, но заседание перенесли на четыре недели — оглашение приговора началось 22 сентября.
https://ria.ru/20220909/pozhar-1815791096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, хабаровск, хабаровский край, солнечный район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Солнечный район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
06:06 23.09.2022 (обновлено: 10:31 23.09.2022)
Фигурантам дела о пожаре в детском лагере под Хабаровском вынесли приговор
Владелец лагеря "Холдоми" под Хабаровском, где при пожаре погибли дети, получил девять лет
ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Суд вынес приговор трем фигурантам дела о гибели четырех детей в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае летом 2019 года, сообщила РИА Новости старший помощник краевого прокурора Анна Исаева.
"Девять лет с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних, сроком на три года — владельцу лагеря, восемь лет с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних, сроком на три года — директору лагеря и четыре года с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года — начальнику отдела надзорной деятельности и профилактики работы по Солнечному району ", — рассказала она.
Обвинение требовало по восемь лет для директора лагеря Максима Кузнецова и главы компании "Экстрим сервис" Виталия Бурлакова (их обвиняли по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), а для начальника районного отдела МЧС
Эдуарда Новгородцева — пять лет за халатность.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета, вину обвиняемые не признали.
Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля 2019 года. Из 26 палаток сгорели 20. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от семи до 15 лет. На месте погибла девочка, еще трое детей умерли в больнице от ожогов.
Дело, состоявшее из 100 томов, поступило в Солнечный районный суд в ноябре 2020 года. Прения сторон начались в конце июля 2022-го, к тому времени опросили более ста свидетелей. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора 12 августа. Изначально планировалось определиться с вердиктом к 25 августа, но заседание перенесли на четыре недели — оглашение приговора началось 22 сентября.