https://ria.ru/20220923/pozhar-1818831630.html

Фигурантам дела о пожаре в детском лагере под Хабаровском вынесли приговор

Фигурантам дела о пожаре в детском лагере под Хабаровском вынесли приговор - РИА Новости, 23.09.2022

Фигурантам дела о пожаре в детском лагере под Хабаровском вынесли приговор

Суд вынес приговор трем фигурантам дела о гибели четырех детей в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае летом 2019 года, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T06:06

2022-09-23T06:06

2022-09-23T10:31

происшествия

хабаровск

хабаровский край

солнечный район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Суд вынес приговор трем фигурантам дела о гибели четырех детей в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае летом 2019 года, сообщила РИА Новости старший помощник краевого прокурора Анна Исаева.Обвинение требовало по восемь лет для директора лагеря Максима Кузнецова и главы компании "Экстрим сервис" Виталия Бурлакова (их обвиняли по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), а для начальника районного отдела МЧС Эдуарда Новгородцева — пять лет за халатность.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета, вину обвиняемые не признали.Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля 2019 года. Из 26 палаток сгорели 20. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от семи до 15 лет. На месте погибла девочка, еще трое детей умерли в больнице от ожогов.Дело, состоявшее из 100 томов, поступило в Солнечный районный суд в ноябре 2020 года. Прения сторон начались в конце июля 2022-го, к тому времени опросили более ста свидетелей. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора 12 августа. Изначально планировалось определиться с вердиктом к 25 августа, но заседание перенесли на четыре недели — оглашение приговора началось 22 сентября.

https://ria.ru/20220909/pozhar-1815791096.html

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хабаровский край

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Максим Горбачев

происшествия, хабаровск, хабаровский край, солнечный район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)