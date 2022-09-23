https://ria.ru/20220923/povestka-1818831835.html

Власти Забайкалья объяснили, что делать при ошибочном получении повестки

Власти Забайкалья объяснили, что делать при ошибочном получении повестки - РИА Новости, 23.09.2022

Власти Забайкалья объяснили, что делать при ошибочном получении повестки

Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко объяснил, что делать при ошибочном вручении повестки, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T06:10

2022-09-23T06:10

2022-09-23T07:34

россия

забайкальский край

частичная мобилизация в россии

общество

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ЧИТА, 23 сен - РИА Новости. Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко объяснил, что делать при ошибочном вручении повестки, сообщили в пресс-службе правительства региона.Замгубернатора уточнил, что поступает информация о случаях, когда повестки о призыве вручают тем, кто под параметры объявленной частичной мобилизации не подходит.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

россия

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, забайкальский край, частичная мобилизация в россии, общество