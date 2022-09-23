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Власти Забайкалья объяснили, что делать при ошибочном получении повестки - РИА Новости, 23.09.2022
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Власти Забайкалья объяснили, что делать при ошибочном получении повестки
Власти Забайкалья объяснили, что делать при ошибочном получении повестки - РИА Новости, 23.09.2022
Власти Забайкалья объяснили, что делать при ошибочном получении повестки
Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко объяснил, что делать при ошибочном вручении повестки, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T06:10
2022-09-23T07:34
россия
забайкальский край
частичная мобилизация в россии
общество
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ЧИТА, 23 сен - РИА Новости. Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко объяснил, что делать при ошибочном вручении повестки, сообщили в пресс-службе правительства региона.Замгубернатора уточнил, что поступает информация о случаях, когда повестки о призыве вручают тем, кто под параметры объявленной частичной мобилизации не подходит.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
россия
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россия, забайкальский край, частичная мобилизация в россии, общество
Россия, Забайкальский край, Частичная мобилизация в России, Общество
06:10 23.09.2022 (обновлено: 07:34 23.09.2022)
 
Власти Забайкалья объяснили, что делать при ошибочном получении повестки

Замглавы Забайкалья Костенко заявил, что в военном комиссариате все данные проверяются

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ЧИТА, 23 сен - РИА Новости. Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко объяснил, что делать при ошибочном вручении повестки, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Хочу пояснить, что на этапе предварительного заочного оповещения и вручения повесток могут случаться единичные ошибки. Но при явке в военный комиссариат все данные проверяются и уточняются. Важно предоставить необходимые документы, подтверждающие то, что человек не подходит под параметры мобилизации. Не служившие в армии не мобилизуются. Многодетные отцы не мобилизуются. Не подходящие по возрасту не мобилизуются. Работа над ошибками на местах проводится", - цитирует пресс-служба Костенко.
Замгубернатора уточнил, что поступает информация о случаях, когда повестки о призыве вручают тем, кто под параметры объявленной частичной мобилизации не подходит.
Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
 
РоссияЗабайкальский крайЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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