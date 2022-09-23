06:10 23.09.2022 (обновлено: 07:34 23.09.2022)
Власти Забайкалья объяснили, что делать при ошибочном получении повестки
Замглавы Забайкалья Костенко заявил, что в военном комиссариате все данные проверяются
Военный билет. Архивное фото
ЧИТА, 23 сен - РИА Новости. Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко объяснил, что делать при ошибочном вручении повестки, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Хочу пояснить, что на этапе предварительного заочного оповещения и вручения повесток могут случаться единичные ошибки. Но при явке в военный комиссариат все данные проверяются и уточняются. Важно предоставить необходимые документы, подтверждающие то, что человек не подходит под параметры мобилизации. Не служившие в армии не мобилизуются. Многодетные отцы не мобилизуются. Не подходящие по возрасту не мобилизуются. Работа над ошибками на местах проводится", - цитирует пресс-служба Костенко.
Замгубернатора уточнил, что поступает информация о случаях, когда повестки о призыве вручают тем, кто под параметры объявленной частичной мобилизации не подходит.
Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.