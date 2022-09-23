https://ria.ru/20220923/posol-1819043844.html

Макеева назначили новым послом Украины в Германии

Макеева назначили новым послом Украины в Германии - РИА Новости, 23.09.2022

Макеева назначили новым послом Украины в Германии

Владимир Зеленский в пятницу подписал указ о назначении Алексея Макеева послом Украины в Германии, он сменит на этом посту Андрея Мельника, который прославился... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T18:49

2022-09-23T18:49

2022-09-23T18:49

в мире

германия

украина

владимир зеленский

андрей мельник

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в пятницу подписал указ о назначении Алексея Макеева послом Украины в Германии, он сменит на этом посту Андрея Мельника, который прославился своими резкими высказываниями в отношении руководства ФРГ."Назначить Макеева Алексея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Германия", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте его офиса.По информации из открытых источников, Алексей Макеев является спецпредставителем МИД Украины по вопросам санкционной политики.Владимир Зеленский в июле подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника, ряд заявлений которого ранее вызвали резонанс. В частности, весной Мельник сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере.

https://ria.ru/20220923/ukraina-1819032341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, германия, украина, владимир зеленский, андрей мельник