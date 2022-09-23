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Макеева назначили новым послом Украины в Германии - РИА Новости, 23.09.2022
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Макеева назначили новым послом Украины в Германии
Макеева назначили новым послом Украины в Германии - РИА Новости, 23.09.2022
Макеева назначили новым послом Украины в Германии
Владимир Зеленский в пятницу подписал указ о назначении Алексея Макеева послом Украины в Германии, он сменит на этом посту Андрея Мельника, который прославился... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T18:49
2022-09-23T18:49
в мире
германия
украина
владимир зеленский
андрей мельник
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в пятницу подписал указ о назначении Алексея Макеева послом Украины в Германии, он сменит на этом посту Андрея Мельника, который прославился своими резкими высказываниями в отношении руководства ФРГ."Назначить Макеева Алексея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Германия", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте его офиса.По информации из открытых источников, Алексей Макеев является спецпредставителем МИД Украины по вопросам санкционной политики.Владимир Зеленский в июле подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника, ряд заявлений которого ранее вызвали резонанс. В частности, весной Мельник сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере.
https://ria.ru/20220923/ukraina-1819032341.html
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в мире, германия, украина, владимир зеленский, андрей мельник
В мире, Германия, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Мельник
18:49 23.09.2022
 
Макеева назначили новым послом Украины в Германии

Президент Украины Зеленский подписал указ о назначении Макеева новым послом в Германии

© Фото : соцсети Алексея МакееваАлексей Макеев
Алексей Макеев - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : соцсети Алексея Макеева
Алексей Макеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в пятницу подписал указ о назначении Алексея Макеева послом Украины в Германии, он сменит на этом посту Андрея Мельника, который прославился своими резкими высказываниями в отношении руководства ФРГ.
"Назначить Макеева Алексея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Германия", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте его офиса.
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По информации из открытых источников, Алексей Макеев является спецпредставителем МИД Украины по вопросам санкционной политики.
Владимир Зеленский в июле подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника, ряд заявлений которого ранее вызвали резонанс. В частности, весной Мельник сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере.
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