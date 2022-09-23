https://ria.ru/20220923/politika-1818753321.html

В Донбассе стартует голосование за присоединение к России

В Донбассе стартует голосование за присоединение к России - РИА Новости, 23.09.2022

В Донбассе стартует голосование за присоединение к России

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях сегодня начинаются референдумы о вхождении в состав России. В условиях... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T00:00

2022-09-23T00:00

2022-09-23T00:02

владимир путин

леонид пасечник

владимир сальдо

россия

луганская народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

госдума рф

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Михаил Катков. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях сегодня начинаются референдумы о вхождении в состав России. В условиях специальной военной операции ситуация там сложная, но власти постарались создать условия для максимально безопасного волеизъявления. О том, как проходит плебисцит, — в материале РИА Новости.Четыре регионаПервыми о желании как можно быстрее присоединиться к России заявили в ЛНР. Общественная палата 19 сентября обратилась к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с предложением о референдуме. Союзные войска уже полностью освободили ЛНР от ВСУ, поэтому голосование может состояться во всех населенных пунктах без исключения.Следом с той же инициативой выступила Общественная палата ДНР. Часть республики, включая города Славянск и Краматорск, пока под контролем Киева. Как сказал президент России Владимир Путин, полное освобождение ДНР — приоритетная цель спецоперации.В этот же день о референдумах сообщили в Херсонской и Запорожской областях. Причем в Херсонскую решили добавить еще два села — из Николаевской области. По словам главы региона Владимира Сальдо, это до тех пор, пока не освободят Николаев. Он надеется увидеть в составе России и Одесскую область. Хотя город Запорожье еще под контролем Киева, председатель областного избиркома Галина Катющенко заверила, что проголосовать смогут все жители региона — достаточно предъявить паспорт.ДНР и ЛНР, присоединившись к России, сохранят названия и флаги, Херсонская и Запорожская области — названия. Затем начнут приводить местные законы в соответствие с российскими.В Киеве не скрывают, что попытаются сорвать референдум как минимум артиллерийскими ударами. Однако это никого не остановит. Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, для минимизации рисков голосование растянут на несколько дней. Кроме того, на избирательных участках не допустят возникновения очередей.В том, что Россия согласится с выбором жителей бывших украинских регионов, сомнений нет. "Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу", — заявил 21 сентября Владимир Путин.Где и сколькоРеферендумы проведут с 23 по 27 сентября, причем до 26-го — на придомовых территориях. В ДНР и ЛНР участникам плебисцита зададут один вопрос: поддерживаете ли вы вхождение республики в состав России на правах субъекта Федерации? В Херсонской и Запорожской областях — три: хотите ли вы выйти из состава Украины, создать независимые государства и присоединиться к России?В ДНР планируют открыть 450 избирательных участков, еще 200 оборудуют в России, чтобы беженцы тоже смогли проголосовать. В ЛНР 461 участок в республике, 201 — в России. В Запорожской области — 394. Еще 85 — в России, ЛНР, ДНР и Херсонской области. В Херсоне — 198.Ожидают, что в ДНР проголосуют больше 1,5 миллиона человек, в Запорожской области — более 500 тысяч, в Херсонской области — 750 тысяч. При этом Донецк и Луганск печатали бюллетени только на русском языке, а Херсон и Запорожская область — на русском и украинском.Соблюдение демократических норм проконтролируют наблюдатели, в том числе иностранные. Среди них представители всех фракций Госдумы. Освещать голосование смогут аккредитованные журналисты.Тем не менее на Западе не собираются признавать итоги плебисцита. Об этом заявили главы Германии, Франции, США, Великобритании, представители НАТО и Евросоюза. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что для Киева голосование и его результаты ничего не изменят.Что потомЗамглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что за Россию проголосуют порядка 60% жителей региона. По данным Института социального маркетинга, может быть и 80%, столько же в Запорожской области. В ДНР и ЛНР — около 90%.Референдумы потребуют от властей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей колоссального напряжения всех сил, предупреждает глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. "Очень много рисков, связанных с безопасностью. Но они хорошо подготовились, чтобы противостоять терактам, обстрелам и прочим провокациям", — отметил эксперт.Вместе с тем, по его словам, большинство стран мира не признают плебисцит, каким бы демократичным он ни был. При этом одни публично объявят о несогласии, а другие сохранят благожелательный нейтралитет."Впрочем, это не значит, что референдумы могут пройти как угодно. Наоборот, информационное освещение процесса — один из самых важных компонентов. В частности, за голосованием будут наблюдать представители различных международных организаций — это докажет, что все происходит всерьез", — подчеркнул Денисов.Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что референдум нужен для укрепления безопасности местных жителей, а также перспектив на будущее. "До сих пор у них не было никакой стабильности. Одни считали, что могут быть выполнены Минские соглашения, другие полагали, что ДНР и ЛНР останутся независимыми государствами, третьи верили в объединение с Россией. Такая же ситуация в Херсонской и Запорожской областях. Конечно, сейчас у них под боком враждебная Украина, но Москва способна обеспечить безопасность. В этом плане итоги референдума значительно расширят возможности России", — указал эксперт.Результаты референдумов объявят в течение пяти дней после голосования.

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818375606.html

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817927019.html

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

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луганская народная республика

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