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Более 2,5 миллиарда выделят на рекультивацию мусорных полигонов в МО
Более 2,5 миллиарда выделят на рекультивацию мусорных полигонов в МО - РИА Новости, 23.09.2022
Более 2,5 миллиарда выделят на рекультивацию мусорных полигонов в МО
Минприроды РФ выделит на рекультивацию трех ранее закрытых в Московской области мусорных полигонов 2,638 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:06
2022-09-23T17:06
2022-09-23T17:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Минприроды РФ выделит на рекультивацию трех ранее закрытых в Московской области мусорных полигонов 2,638 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Полигоны "Шатурский" в городском округе Шатура, "Непейно" под Дмитровом и "Лесная" под Серпуховом планируют рекультивировать до конца 2022 года. На территориях восстановят земли, чтобы улучшить экологическую ситуацию в районах. Рекультивацию проведут в рамках федерального проекта "Чистая страна".Мусорных полигонов в Московской области было много, большинство сохранилось еще с советских времен. Все полигоны закрыли в 2020 году.
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московская область (подмосковье), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)