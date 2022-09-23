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Более 2,5 миллиарда выделят на рекультивацию мусорных полигонов в МО

Более 2,5 миллиарда выделят на рекультивацию мусорных полигонов в МО - РИА Новости, 23.09.2022

Более 2,5 миллиарда выделят на рекультивацию мусорных полигонов в МО

Минприроды РФ выделит на рекультивацию трех ранее закрытых в Московской области мусорных полигонов 2,638 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:06

2022-09-23T17:06

2022-09-23T17:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Минприроды РФ выделит на рекультивацию трех ранее закрытых в Московской области мусорных полигонов 2,638 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Полигоны "Шатурский" в городском округе Шатура, "Непейно" под Дмитровом и "Лесная" под Серпуховом планируют рекультивировать до конца 2022 года. На территориях восстановят земли, чтобы улучшить экологическую ситуацию в районах. Рекультивацию проведут в рамках федерального проекта "Чистая страна".Мусорных полигонов в Московской области было много, большинство сохранилось еще с советских времен. Все полигоны закрыли в 2020 году.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)