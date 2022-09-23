https://ria.ru/20220923/pogoda-1818837757.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 23.09.2022
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в пятницу, возможен небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T08:12
2022-09-23T08:12
2022-09-23T08:12
общество
москва
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в пятницу, возможен небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура в мегаполисе 13-15 градусов, по области от 11 до 16", - сообщил Синенков.Синоптик также отметил, что ветер будет северным, северо-восточным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и составит 745 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220921/zamorozki-1818303370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Центр "Фобос", Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Синоптик Синенков: облачность, дожди и до 15 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в пятницу, возможен небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура в мегаполисе 13-15 градусов, по области от 11 до 16", - сообщил Синенков.
Синоптик также отметил, что ветер будет северным, северо-восточным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и составит 745 миллиметров ртутного столба.