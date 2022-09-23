https://ria.ru/20220923/pogoda-1818837757.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 23.09.2022

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в пятницу, возможен небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T08:12

2022-09-23T08:12

2022-09-23T08:12

общество

москва

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в пятницу, возможен небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура в мегаполисе 13-15 градусов, по области от 11 до 16", - сообщил Синенков.Синоптик также отметил, что ветер будет северным, северо-восточным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и составит 745 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220921/zamorozki-1818303370.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, центр "фобос", погода