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Московские переработчики фруктов и овощей увеличили производство на 30% - РИА Новости, 23.09.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Московские переработчики фруктов и овощей увеличили производство на 30%
Московские переработчики фруктов и овощей увеличили производство на 30% - РИА Новости, 23.09.2022
Московские переработчики фруктов и овощей увеличили производство на 30%
Столичные предприятия по переработке фруктов и овощей в январе-июле увеличили выпуск продукции на 31%, сообщает пресс-служба городского департамента... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T07:18
2022-09-23T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
экономика
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Столичные предприятия по переработке фруктов и овощей в январе-июле увеличили выпуск продукции на 31%, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Московские предприятия по переработке фруктов и овощей за семь месяцев этого года увеличили выпуск продукции почти на 31%. Важно, что компании не только наращивают объемы производства, но и расширяют ассортимент. Например, в городе уже шесть лет выпускают натуральную арахисовую пасту без искусственных добавок и сахара. За это время было произведено более 600 тонн, или свыше двух миллионов баночек", - рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.В сообщении департамента отмечается, что компания Nattys при поддержке городских властей продолжает расширять производство и ассортимент кондитерских изделий."Уже шесть лет мы выпускаем натуральные ореховые продукты питания. За это время мы увеличили производственные площади со 180 до 2,5 тысячи квадратных метров. Новые мощности позволят нам выпускать до 300 тонн ореховых продуктов в месяц", – рассказала генеральный директор компании Юлиана Николаева.
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владислав овчинский, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Экономика
07:18 23.09.2022
 

Московские переработчики фруктов и овощей увеличили производство на 30%

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСбор и переработка урожая овощей
Сбор и переработка урожая овощей - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сбор и переработка урожая овощей
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Столичные предприятия по переработке фруктов и овощей в январе-июле увеличили выпуск продукции на 31%, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Московские предприятия по переработке фруктов и овощей за семь месяцев этого года увеличили выпуск продукции почти на 31%. Важно, что компании не только наращивают объемы производства, но и расширяют ассортимент. Например, в городе уже шесть лет выпускают натуральную арахисовую пасту без искусственных добавок и сахара. За это время было произведено более 600 тонн, или свыше двух миллионов баночек", - рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
В сообщении департамента отмечается, что компания Nattys при поддержке городских властей продолжает расширять производство и ассортимент кондитерских изделий.
"Уже шесть лет мы выпускаем натуральные ореховые продукты питания. За это время мы увеличили производственные площади со 180 до 2,5 тысячи квадратных метров. Новые мощности позволят нам выпускать до 300 тонн ореховых продуктов в месяц", – рассказала генеральный директор компании Юлиана Николаева.
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