https://ria.ru/20220923/pererabotchiki-1818801951.html

Московские переработчики фруктов и овощей увеличили производство на 30%

Московские переработчики фруктов и овощей увеличили производство на 30% - РИА Новости, 23.09.2022

Московские переработчики фруктов и овощей увеличили производство на 30%

Столичные предприятия по переработке фруктов и овощей в январе-июле увеличили выпуск продукции на 31%, сообщает пресс-служба городского департамента... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T07:18

2022-09-23T07:18

2022-09-23T07:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

экономика

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Столичные предприятия по переработке фруктов и овощей в январе-июле увеличили выпуск продукции на 31%, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Московские предприятия по переработке фруктов и овощей за семь месяцев этого года увеличили выпуск продукции почти на 31%. Важно, что компании не только наращивают объемы производства, но и расширяют ассортимент. Например, в городе уже шесть лет выпускают натуральную арахисовую пасту без искусственных добавок и сахара. За это время было произведено более 600 тонн, или свыше двух миллионов баночек", - рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.В сообщении департамента отмечается, что компания Nattys при поддержке городских властей продолжает расширять производство и ассортимент кондитерских изделий."Уже шесть лет мы выпускаем натуральные ореховые продукты питания. За это время мы увеличили производственные площади со 180 до 2,5 тысячи квадратных метров. Новые мощности позволят нам выпускать до 300 тонн ореховых продуктов в месяц", – рассказала генеральный директор компании Юлиана Николаева.

https://ria.ru/20220711/shokolad-1801671135.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, экономика