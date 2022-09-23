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Патриарх Кирилл: соработничество РПЦ с мусульманами служит укреплению мира - РИА Новости, 23.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220923/patriarkh-1819025724.html
Патриарх Кирилл: соработничество РПЦ с мусульманами служит укреплению мира
Патриарх Кирилл: соработничество РПЦ с мусульманами служит укреплению мира - РИА Новости, 23.09.2022
Патриарх Кирилл: соработничество РПЦ с мусульманами служит укреплению мира
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Центрального духовного управления мусульман России верховного муфтия России Талгата Таджуддина с... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:55
2022-09-23T17:55
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
талгат таджуддин
владимир путин
россия
москва
казань
русская православная церковь
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Центрального духовного управления мусульман России верховного муфтия России Талгата Таджуддина с 1100-летием принятия ислама народами Волжской Булгарии, предстоятель Русской православной церкви выразил надежду, что соработничество с мусульманами будет и дальше служить укреплению мира."Сердечно поздравляю вас и всех членов возглавляемой вами общины со знаменательными датами - 1100-летием принятия ислама народами Волжской Булгарии, а также с 40-летием вашего служения во главе Центрального духовного управления мусульман России. За минувшие годы вы смогли не только сохранить богатые традиции, но и расширить просветительскую и миротворческую деятельность этого старейшего исламского объединения", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Московской патриархии.Патриарх отметил, что верховный муфтий Таджуддин своим патриотизмом и "самоотверженными трудами" заслужил высокий авторитет у сограждан, а также у зарубежной уммы."Благодаря вам сегодня, как и на протяжении многих веков, православных христиан и мусульман России связывают добрососедские отношения, основанные на взаимном уважении", - подчеркнул патриарх.Предстоятель РПЦ выразил надежду, что соработничество с ЦДУМ будет и впредь "служить утверждению непреходящих нравственных ценностей в жизни общества, укреплению мира и согласия между людьми".В 2022 году отмечается 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. По поручению президента РФ Владимира Путина был создан федеральный оргкомитет по подготовке и празднованию, который возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В частности, запланировано проведение международных, научных, культурных, просветительских мероприятий, саммитов, строительство ряда объектов. Мероприятия проходят в Татарстане, Москве и других регионах РФ. В Татарстане был заложен первый камень в основание будущей Соборной мечети Казани, состоялся международный экономический форум KazanSummit-2022, международный образовательный форум в Болгарской исламской академии.
https://ria.ru/20220921/patriarkh-1818422831.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), талгат таджуддин, владимир путин, россия, москва, казань, русская православная церковь, московская патриархия, религия
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Талгат Таджуддин, Владимир Путин, Россия, Москва, Казань, Русская православная церковь, Московская Патриархия, Религия
17:55 23.09.2022
 

Патриарх Кирилл: соработничество РПЦ с мусульманами служит укреплению мира

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл перед встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Центрального духовного управления мусульман России верховного муфтия России Талгата Таджуддина с 1100-летием принятия ислама народами Волжской Булгарии, предстоятель Русской православной церкви выразил надежду, что соработничество с мусульманами будет и дальше служить укреплению мира.
"Сердечно поздравляю вас и всех членов возглавляемой вами общины со знаменательными датами - 1100-летием принятия ислама народами Волжской Булгарии, а также с 40-летием вашего служения во главе Центрального духовного управления мусульман России. За минувшие годы вы смогли не только сохранить богатые традиции, но и расширить просветительскую и миротворческую деятельность этого старейшего исламского объединения", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Московской патриархии.
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Патриарх отметил, что верховный муфтий Таджуддин своим патриотизмом и "самоотверженными трудами" заслужил высокий авторитет у сограждан, а также у зарубежной уммы.
"Благодаря вам сегодня, как и на протяжении многих веков, православных христиан и мусульман России связывают добрососедские отношения, основанные на взаимном уважении", - подчеркнул патриарх.
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Предстоятель РПЦ выразил надежду, что соработничество с ЦДУМ будет и впредь "служить утверждению непреходящих нравственных ценностей в жизни общества, укреплению мира и согласия между людьми".
В 2022 году отмечается 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. По поручению президента РФ Владимира Путина был создан федеральный оргкомитет по подготовке и празднованию, который возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В частности, запланировано проведение международных, научных, культурных, просветительских мероприятий, саммитов, строительство ряда объектов. Мероприятия проходят в Татарстане, Москве и других регионах РФ. В Татарстане был заложен первый камень в основание будущей Соборной мечети Казани, состоялся международный экономический форум KazanSummit-2022, международный образовательный форум в Болгарской исламской академии.
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РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Талгат ТаджуддинВладимир ПутинРоссияМоскваКазаньРусская православная церковьМосковская ПатриархияРелигия
 
 
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