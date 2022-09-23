Патриарх Кирилл: соработничество РПЦ с мусульманами служит укреплению мира
© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл перед встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Центрального духовного управления мусульман России верховного муфтия России Талгата Таджуддина с 1100-летием принятия ислама народами Волжской Булгарии, предстоятель Русской православной церкви выразил надежду, что соработничество с мусульманами будет и дальше служить укреплению мира.
"Сердечно поздравляю вас и всех членов возглавляемой вами общины со знаменательными датами - 1100-летием принятия ислама народами Волжской Булгарии, а также с 40-летием вашего служения во главе Центрального духовного управления мусульман России. За минувшие годы вы смогли не только сохранить богатые традиции, но и расширить просветительскую и миротворческую деятельность этого старейшего исламского объединения", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Московской патриархии.
Патриарх отметил, что верховный муфтий Таджуддин своим патриотизмом и "самоотверженными трудами" заслужил высокий авторитет у сограждан, а также у зарубежной уммы.
"Благодаря вам сегодня, как и на протяжении многих веков, православных христиан и мусульман России связывают добрососедские отношения, основанные на взаимном уважении", - подчеркнул патриарх.
14 сентября, 13:40РелигияВ РПЦ оценили встречу с папой Римским
Предстоятель РПЦ выразил надежду, что соработничество с ЦДУМ будет и впредь "служить утверждению непреходящих нравственных ценностей в жизни общества, укреплению мира и согласия между людьми".
В 2022 году отмечается 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. По поручению президента РФ Владимира Путина был создан федеральный оргкомитет по подготовке и празднованию, который возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В частности, запланировано проведение международных, научных, культурных, просветительских мероприятий, саммитов, строительство ряда объектов. Мероприятия проходят в Татарстане, Москве и других регионах РФ. В Татарстане был заложен первый камень в основание будущей Соборной мечети Казани, состоялся международный экономический форум KazanSummit-2022, международный образовательный форум в Болгарской исламской академии.