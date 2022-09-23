https://ria.ru/20220923/patriarkh-1819025724.html

Патриарх Кирилл: соработничество РПЦ с мусульманами служит укреплению мира

Патриарх Кирилл: соработничество РПЦ с мусульманами служит укреплению мира - РИА Новости, 23.09.2022

Патриарх Кирилл: соработничество РПЦ с мусульманами служит укреплению мира

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Центрального духовного управления мусульман России верховного муфтия России Талгата Таджуддина с... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:55

2022-09-23T17:55

2022-09-23T17:55

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

талгат таджуддин

владимир путин

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москва

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русская православная церковь

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Центрального духовного управления мусульман России верховного муфтия России Талгата Таджуддина с 1100-летием принятия ислама народами Волжской Булгарии, предстоятель Русской православной церкви выразил надежду, что соработничество с мусульманами будет и дальше служить укреплению мира."Сердечно поздравляю вас и всех членов возглавляемой вами общины со знаменательными датами - 1100-летием принятия ислама народами Волжской Булгарии, а также с 40-летием вашего служения во главе Центрального духовного управления мусульман России. За минувшие годы вы смогли не только сохранить богатые традиции, но и расширить просветительскую и миротворческую деятельность этого старейшего исламского объединения", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Московской патриархии.Патриарх отметил, что верховный муфтий Таджуддин своим патриотизмом и "самоотверженными трудами" заслужил высокий авторитет у сограждан, а также у зарубежной уммы."Благодаря вам сегодня, как и на протяжении многих веков, православных христиан и мусульман России связывают добрососедские отношения, основанные на взаимном уважении", - подчеркнул патриарх.Предстоятель РПЦ выразил надежду, что соработничество с ЦДУМ будет и впредь "служить утверждению непреходящих нравственных ценностей в жизни общества, укреплению мира и согласия между людьми".В 2022 году отмечается 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. По поручению президента РФ Владимира Путина был создан федеральный оргкомитет по подготовке и празднованию, который возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В частности, запланировано проведение международных, научных, культурных, просветительских мероприятий, саммитов, строительство ряда объектов. Мероприятия проходят в Татарстане, Москве и других регионах РФ. В Татарстане был заложен первый камень в основание будущей Соборной мечети Казани, состоялся международный экономический форум KazanSummit-2022, международный образовательный форум в Болгарской исламской академии.

https://ria.ru/20220921/patriarkh-1818422831.html

https://ria.ru/20220914/vstrecha-1816716132.html

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Никита Бизин

патриарх кирилл (владимир гундяев), талгат таджуддин, владимир путин, россия, москва, казань, русская православная церковь, московская патриархия, религия