20:00 23.09.2022 (обновлено: 20:24 23.09.2022)
В Балашове установили мемориальную доску погибшему на Украине лейтенанту
В Балашове установили мемориальную доску в память о погибшем на Украине лейтенанте
© Фото : пресс-служба администрации Балашовского районаПамятная доска в честь лейтенанта Вооруженных сил России Артема Пелагеевского, погибшего в ходе спецоперации на территории Украины, в Балашове
© Фото : пресс-служба администрации Балашовского района
Памятная доска в честь лейтенанта Вооруженных сил России Артема Пелагеевского, погибшего в ходе спецоперации на территории Украины, в Балашове
САРАТОВ, 23 сен - РИА Новости. Мемориальную доску в память о погибшем в ходе спецоперации на Украине Артеме Пелагеевском установили в городе Балашове Саратовской области на стене гимназии, где он учился, сообщила районная администрация.
"В Балашове увековечили память лейтенанта Вооруженных сил России Артёма Пелагеевского, погибшего в ходе спецоперации на территории Украины. Сегодня памятную доску с именем героя открыли на фасаде гимназии №1 города Балашова, выпускником которой был Артём... Участники митинга возложили к мемориалу цветы и почтили память погибших в спецоперации минутой молчания", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
На мероприятии присутствовали родные и друзья военнослужащего, депутаты районного собрания, представители администрации района, военкомата, общественных патриотических организаций, педагоги и выпускники гимназии.