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В Балашове установили мемориальную доску погибшему на Украине лейтенанту

В Балашове установили мемориальную доску погибшему на Украине лейтенанту - РИА Новости, 23.09.2022

В Балашове установили мемориальную доску погибшему на Украине лейтенанту

Мемориальную доску в память о погибшем в ходе спецоперации на Украине Артеме Пелагеевском установили в городе Балашове Саратовской области на стене гимназии,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T20:00

2022-09-23T20:00

2022-09-23T20:24

специальная военная операция на украине

общество

балашов

саратовская область

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САРАТОВ, 23 сен - РИА Новости. Мемориальную доску в память о погибшем в ходе спецоперации на Украине Артеме Пелагеевском установили в городе Балашове Саратовской области на стене гимназии, где он учился, сообщила районная администрация."В Балашове увековечили память лейтенанта Вооруженных сил России Артёма Пелагеевского, погибшего в ходе спецоперации на территории Украины. Сегодня памятную доску с именем героя открыли на фасаде гимназии №1 города Балашова, выпускником которой был Артём... Участники митинга возложили к мемориалу цветы и почтили память погибших в спецоперации минутой молчания", - говорится в сообщении в Telegram-канале.На мероприятии присутствовали родные и друзья военнослужащего, депутаты районного собрания, представители администрации района, военкомата, общественных патриотических организаций, педагоги и выпускники гимназии.

балашов

саратовская область

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общество, балашов, саратовская область