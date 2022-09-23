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В Балашове установили мемориальную доску погибшему на Украине лейтенанту - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/pamyat-1819059296.html
В Балашове установили мемориальную доску погибшему на Украине лейтенанту
В Балашове установили мемориальную доску погибшему на Украине лейтенанту - РИА Новости, 23.09.2022
В Балашове установили мемориальную доску погибшему на Украине лейтенанту
Мемориальную доску в память о погибшем в ходе спецоперации на Украине Артеме Пелагеевском установили в городе Балашове Саратовской области на стене гимназии,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T20:00
2022-09-23T20:24
специальная военная операция на украине
общество
балашов
саратовская область
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САРАТОВ, 23 сен - РИА Новости. Мемориальную доску в память о погибшем в ходе спецоперации на Украине Артеме Пелагеевском установили в городе Балашове Саратовской области на стене гимназии, где он учился, сообщила районная администрация."В Балашове увековечили память лейтенанта Вооруженных сил России Артёма Пелагеевского, погибшего в ходе спецоперации на территории Украины. Сегодня памятную доску с именем героя открыли на фасаде гимназии №1 города Балашова, выпускником которой был Артём... Участники митинга возложили к мемориалу цветы и почтили память погибших в спецоперации минутой молчания", - говорится в сообщении в Telegram-канале.На мероприятии присутствовали родные и друзья военнослужащего, депутаты районного собрания, представители администрации района, военкомата, общественных патриотических организаций, педагоги и выпускники гимназии.
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общество, балашов, саратовская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Балашов, Саратовская область
20:00 23.09.2022 (обновлено: 20:24 23.09.2022)
 
В Балашове установили мемориальную доску погибшему на Украине лейтенанту

В Балашове установили мемориальную доску в память о погибшем на Украине лейтенанте

© Фото : пресс-служба администрации Балашовского районаПамятная доска в честь лейтенанта Вооруженных сил России Артема Пелагеевского, погибшего в ходе спецоперации на территории Украины, в Балашове
Памятная доска в честь лейтенанта Вооруженных сил России Артема Пелагеевского, погибшего в ходе спецоперации на территории Украины, в Балашове - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : пресс-служба администрации Балашовского района
Памятная доска в честь лейтенанта Вооруженных сил России Артема Пелагеевского, погибшего в ходе спецоперации на территории Украины, в Балашове
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 23 сен - РИА Новости. Мемориальную доску в память о погибшем в ходе спецоперации на Украине Артеме Пелагеевском установили в городе Балашове Саратовской области на стене гимназии, где он учился, сообщила районная администрация.
"В Балашове увековечили память лейтенанта Вооруженных сил России Артёма Пелагеевского, погибшего в ходе спецоперации на территории Украины. Сегодня памятную доску с именем героя открыли на фасаде гимназии №1 города Балашова, выпускником которой был Артём... Участники митинга возложили к мемориалу цветы и почтили память погибших в спецоперации минутой молчания", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
На мероприятии присутствовали родные и друзья военнослужащего, депутаты районного собрания, представители администрации района, военкомата, общественных патриотических организаций, педагоги и выпускники гимназии.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоБалашовСаратовская область
 
 
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