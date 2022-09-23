Старт отопительного сезона в Москве

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

В Москве продолжается включение отопления. Городские службы подали тепло почти во все здания столицы. До конца недели все работы будут завершены. Подробнее о старте отопительного сезона — узнайте в нашем ролике.