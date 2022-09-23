https://ria.ru/20220923/otoplenie-1818887909.html
Старт отопительного сезона в Москве
Старт отопительного сезона в Москве - РИА Новости, 23.09.2022
Старт отопительного сезона в Москве
В Москве продолжается включение отопления. Городские службы подали тепло почти во все здания столицы. До конца недели все работы будут завершены. Подробнее о старте отопительного сезона — узнайте в нашем ролике.
2022-09-23T11:45
2022-09-23T11:45
2022-09-23T11:45
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РИА Новости
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96
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Старт отопительного сезона в Москве
В Москве продолжается включение отопления. Городские службы подали тепло почти во все здания столицы. До конца недели все работы будут завершены. Подробнее о старте отопительного сезона — узнайте в нашем ролике.
2022-09-23T11:45
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PT1M07S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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видео, отопительный сезон 2022-2023 в россии, москва
Видео, Отопительный сезон 2022-2023 в России, Москва
Старт отопительного сезона в Москве
В Москве продолжается включение отопления. Городские службы подали тепло почти во все здания столицы. До конца недели все работы будут завершены. Подробнее о старте отопительного сезона — узнайте в нашем ролике.
2022-09-23T11:45
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PT1M07S
Старт отопительного сезона в Москве
В Москве продолжается включение отопления. Городские службы подали тепло почти во все здания столицы. До конца недели все работы будут завершены. Подробнее о старте отопительного сезона — узнайте в нашем ролике.