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В Волгоградской области сотрудники УФСБ нашли тайник с оружием
В Волгоградской области сотрудники УФСБ нашли тайник с оружием - РИА Новости, 23.09.2022
В Волгоградской области сотрудники УФСБ нашли тайник с оружием
Сотрудники УФСБ по Волгоградской области нашли тайник с тремя автоматами и патронами на территории региона, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:46
2022-09-23T14:46
2022-09-23T14:52
происшествия
волгоградская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВОЛГОГРАД, 23 сен - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Волгоградской области нашли тайник с тремя автоматами и патронами на территории региона, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства."Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области в ходе осуществления мероприятий по декриминализации региона установлен тайник, в котором хранилось стрелковое оружие и боеприпасы, ранее принадлежавшие ОПГ (организованной преступной группировке ред.), - говорится в сообщении ФСБ.Отмечается, что из тайника изъяты три автомата Калашникова и 200 патронов различного калибра. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".
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волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Волгоградская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
14:46 23.09.2022 (обновлено: 14:52 23.09.2022)
В Волгоградской области сотрудники УФСБ нашли тайник с оружием
В Волгоградской области сотрудники УФСБ нашли тайник со стрелковым оружием и боеприпасами