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В Волгоградской области сотрудники УФСБ нашли тайник с оружием

В Волгоградской области сотрудники УФСБ нашли тайник с оружием - РИА Новости, 23.09.2022

В Волгоградской области сотрудники УФСБ нашли тайник с оружием

Сотрудники УФСБ по Волгоградской области нашли тайник с тремя автоматами и патронами на территории региона, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:46

2022-09-23T14:46

2022-09-23T14:52

происшествия

волгоградская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВОЛГОГРАД, 23 сен - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Волгоградской области нашли тайник с тремя автоматами и патронами на территории региона, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства."Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области в ходе осуществления мероприятий по декриминализации региона установлен тайник, в котором хранилось стрелковое оружие и боеприпасы, ранее принадлежавшие ОПГ (организованной преступной группировке ред.), - говорится в сообщении ФСБ.Отмечается, что из тайника изъяты три автомата Калашникова и 200 патронов различного калибра. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".

https://ria.ru/20220923/kamyshin-1818891562.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)