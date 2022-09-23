https://ria.ru/20220923/oruzhie-1818934680.html

В Запорожской области нашли схрон оружия в гараже

В Запорожской области нашли схрон оружия в гараже - РИА Новости, 23.09.2022

В Запорожской области нашли схрон оружия в гараже

Полицейские обнаружили в Токмаке в Запорожской области схрон оружия и боеприпасов в гараже местного жителя, сам мужчина уехал в город Запорожье, сообщает ГУМВД... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:16

2022-09-23T14:16

2022-09-23T14:16

специальная военная операция на украине

запорожская область

токмак

украина

референдумы на освобожденных территориях

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Полицейские обнаружили в Токмаке в Запорожской области схрон оружия и боеприпасов в гараже местного жителя, сам мужчина уехал в город Запорожье, сообщает ГУМВД по региону.Оборудованный схрон нашли сотрудники городского ОВД в ходе совместного с областным ГУВД рейда."В Токмаке полицейские обнаружили схрон оружия и боеприпасов. В гараже у одного из домов на улице Шевченко житель Токмака хранил по 20 гранат РГД-5 и Ф-1, 20 запалов УЗРГН, два РПГ-22, три ДРТГ-73 и 440 патронов калибра 7.62х54. Установлено, что владелец гаража выехал в город Запорожье", - говорится в сообщении ведомства.Все оружие и боеприпасы изъяты.Город Токмак находится вблизи линии боевого соприкосновения, такие рейды правоохранителей там проводят регулярно. В преддверии референдума работа по обеспечению общественной безопасности была усилена.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220919/skhron-1817974591.html

https://ria.ru/20220913/skhron-1816385525.html

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, токмак, украина, референдумы на освобожденных территориях