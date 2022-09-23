Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области нашли схрон оружия в гараже - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/oruzhie-1818934680.html
В Запорожской области нашли схрон оружия в гараже
В Запорожской области нашли схрон оружия в гараже - РИА Новости, 23.09.2022
В Запорожской области нашли схрон оружия в гараже
Полицейские обнаружили в Токмаке в Запорожской области схрон оружия и боеприпасов в гараже местного жителя, сам мужчина уехал в город Запорожье, сообщает ГУМВД... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:16
2022-09-23T14:16
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
украина
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818750499_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_20f641aba2623e3147c5a44c6c38782a.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Полицейские обнаружили в Токмаке в Запорожской области схрон оружия и боеприпасов в гараже местного жителя, сам мужчина уехал в город Запорожье, сообщает ГУМВД по региону.Оборудованный схрон нашли сотрудники городского ОВД в ходе совместного с областным ГУВД рейда."В Токмаке полицейские обнаружили схрон оружия и боеприпасов. В гараже у одного из домов на улице Шевченко житель Токмака хранил по 20 гранат РГД-5 и Ф-1, 20 запалов УЗРГН, два РПГ-22, три ДРТГ-73 и 440 патронов калибра 7.62х54. Установлено, что владелец гаража выехал в город Запорожье", - говорится в сообщении ведомства.Все оружие и боеприпасы изъяты.Город Токмак находится вблизи линии боевого соприкосновения, такие рейды правоохранителей там проводят регулярно. В преддверии референдума работа по обеспечению общественной безопасности была усилена.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220919/skhron-1817974591.html
https://ria.ru/20220913/skhron-1816385525.html
https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html
запорожская область
токмак
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818750499_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_14d87b69d303be12099e3e8043a02272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, токмак, украина, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Украина, Референдумы на освобожденных территориях
14:16 23.09.2022
 
В Запорожской области нашли схрон оружия в гараже

Полиция обнаружила в Токмаке Запорожской области схрон оружия в гараже местного жителя

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Запорожской области
Сотрудники полиции в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Полицейские обнаружили в Токмаке в Запорожской области схрон оружия и боеприпасов в гараже местного жителя, сам мужчина уехал в город Запорожье, сообщает ГУМВД по региону.
Оборудованный схрон нашли сотрудники городского ОВД в ходе совместного с областным ГУВД рейда.
Схрон с оружием - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 19:54Специальная военная операция на Украине
В Бердянске обнаружили схрон с оружием
"В Токмаке полицейские обнаружили схрон оружия и боеприпасов. В гараже у одного из домов на улице Шевченко житель Токмака хранил по 20 гранат РГД-5 и Ф-1, 20 запалов УЗРГН, два РПГ-22, три ДРТГ-73 и 440 патронов калибра 7.62х54. Установлено, что владелец гаража выехал в город Запорожье", - говорится в сообщении ведомства.
Все оружие и боеприпасы изъяты.
Город Токмак находится вблизи линии боевого соприкосновения, такие рейды правоохранителей там проводят регулярно. В преддверии референдума работа по обеспечению общественной безопасности была усилена.
Рекордно большой схрон оружия, обнаруженный в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 09:59Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области обнаружили рекордно большой схрон оружия
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
01:18
Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьТокмакУкраинаРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала