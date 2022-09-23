В Запорожской области нашли схрон оружия в гараже
Полиция обнаружила в Токмаке Запорожской области схрон оружия в гараже местного жителя
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Запорожской области
Сотрудники полиции в Запорожской области. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Полицейские обнаружили в Токмаке в Запорожской области схрон оружия и боеприпасов в гараже местного жителя, сам мужчина уехал в город Запорожье, сообщает ГУМВД по региону.
Оборудованный схрон нашли сотрудники городского ОВД в ходе совместного с областным ГУВД рейда.
"В Токмаке полицейские обнаружили схрон оружия и боеприпасов. В гараже у одного из домов на улице Шевченко житель Токмака хранил по 20 гранат РГД-5 и Ф-1, 20 запалов УЗРГН, два РПГ-22, три ДРТГ-73 и 440 патронов калибра 7.62х54. Установлено, что владелец гаража выехал в город Запорожье", - говорится в сообщении ведомства.
Все оружие и боеприпасы изъяты.
Город Токмак находится вблизи линии боевого соприкосновения, такие рейды правоохранителей там проводят регулярно. В преддверии референдума работа по обеспечению общественной безопасности была усилена.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.