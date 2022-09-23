Омбудсмен Москвы пообещала разобраться с сообщением о повестке для студента
Омбудсмен Москвы пообещала разобраться после сообщений о получившем повестку первокурснике
© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в FacebookУполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева после сообщений о получившем повестку первокурснике сообщила РИА Новости, что готова разобраться в ситуации, если к ней поступит обращение.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что задержанный на несанкционированной акции против частичной мобилизации студент-первокурсник Московского физико-технического института якобы получил повестку. В сообщении указано, что молодой человек не проходил военную службу и не имеет боевого опыта.
"Нет, мне не известно, ко мне не обращались ни родители, ни студент. Если такое обращение поступит, мы, конечно, будем с ним работать", - рассказала Потяева, отвечая на вопрос, известно ли ей об этой ситуации и будет ли она в ней разбираться.
Также омбудсмен отметила, что к ней поступило 6 телефонных обращений по теме частичной мобилизации, но они имели информативный характер.
В среду утром президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. Мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября. В Министерстве обороны России заявили, что студенты не будут подвергаться частичной мобилизации. Вечером в среду в Москве прошла несанкционированная акция, в ходе которой прошли задержания.