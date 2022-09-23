https://ria.ru/20220923/ombudsmen-1818900384.html

Омбудсмен Москвы пообещала разобраться с сообщением о повестке для студента

Омбудсмен Москвы пообещала разобраться с сообщением о повестке для студента - РИА Новости, 23.09.2022

Омбудсмен Москвы пообещала разобраться с сообщением о повестке для студента

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева после сообщений о получившем повестку первокурснике сообщила РИА Новости, что готова разобраться в... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:26

2022-09-23T12:26

2022-09-23T12:26

специальная военная операция на украине

татьяна потяева

россия

москва

московский физико-технический институт

частичная мобилизация в россии

украина

донбасс

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева после сообщений о получившем повестку первокурснике сообщила РИА Новости, что готова разобраться в ситуации, если к ней поступит обращение.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что задержанный на несанкционированной акции против частичной мобилизации студент-первокурсник Московского физико-технического института якобы получил повестку. В сообщении указано, что молодой человек не проходил военную службу и не имеет боевого опыта."Нет, мне не известно, ко мне не обращались ни родители, ни студент. Если такое обращение поступит, мы, конечно, будем с ним работать", - рассказала Потяева, отвечая на вопрос, известно ли ей об этой ситуации и будет ли она в ней разбираться.Также омбудсмен отметила, что к ней поступило 6 телефонных обращений по теме частичной мобилизации, но они имели информативный характер.В среду утром президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. Мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября. В Министерстве обороны России заявили, что студенты не будут подвергаться частичной мобилизации. Вечером в среду в Москве прошла несанкционированная акция, в ходе которой прошли задержания.

https://ria.ru/20220923/povestka-1818831835.html

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Владимир Лаврентьев

татьяна потяева, россия, москва, московский физико-технический институт, частичная мобилизация в россии, украина, донбасс