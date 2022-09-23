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Омбудсмен Москвы пообещала разобраться с сообщением о повестке для студента - РИА Новости, 23.09.2022
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https://ria.ru/20220923/ombudsmen-1818900384.html
Омбудсмен Москвы пообещала разобраться с сообщением о повестке для студента
Омбудсмен Москвы пообещала разобраться с сообщением о повестке для студента - РИА Новости, 23.09.2022
Омбудсмен Москвы пообещала разобраться с сообщением о повестке для студента
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева после сообщений о получившем повестку первокурснике сообщила РИА Новости, что готова разобраться в... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:26
2022-09-23T12:26
специальная военная операция на украине
татьяна потяева
россия
москва
московский физико-технический институт
частичная мобилизация в россии
украина
донбасс
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева после сообщений о получившем повестку первокурснике сообщила РИА Новости, что готова разобраться в ситуации, если к ней поступит обращение.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что задержанный на несанкционированной акции против частичной мобилизации студент-первокурсник Московского физико-технического института якобы получил повестку. В сообщении указано, что молодой человек не проходил военную службу и не имеет боевого опыта."Нет, мне не известно, ко мне не обращались ни родители, ни студент. Если такое обращение поступит, мы, конечно, будем с ним работать", - рассказала Потяева, отвечая на вопрос, известно ли ей об этой ситуации и будет ли она в ней разбираться.Также омбудсмен отметила, что к ней поступило 6 телефонных обращений по теме частичной мобилизации, но они имели информативный характер.В среду утром президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. Мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября. В Министерстве обороны России заявили, что студенты не будут подвергаться частичной мобилизации. Вечером в среду в Москве прошла несанкционированная акция, в ходе которой прошли задержания.
https://ria.ru/20220923/povestka-1818831835.html
россия
москва
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татьяна потяева, россия, москва, московский физико-технический институт, частичная мобилизация в россии, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Татьяна Потяева, Россия, Москва, Московский физико-технический институт, Частичная мобилизация в России, Украина, Донбасс
12:26 23.09.2022
 
Омбудсмен Москвы пообещала разобраться с сообщением о повестке для студента

Омбудсмен Москвы пообещала разобраться после сообщений о получившем повестку первокурснике

© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в FacebookУполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в Facebook
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева после сообщений о получившем повестку первокурснике сообщила РИА Новости, что готова разобраться в ситуации, если к ней поступит обращение.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что задержанный на несанкционированной акции против частичной мобилизации студент-первокурсник Московского физико-технического института якобы получил повестку. В сообщении указано, что молодой человек не проходил военную службу и не имеет боевого опыта.
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"Нет, мне не известно, ко мне не обращались ни родители, ни студент. Если такое обращение поступит, мы, конечно, будем с ним работать", - рассказала Потяева, отвечая на вопрос, известно ли ей об этой ситуации и будет ли она в ней разбираться.
Также омбудсмен отметила, что к ней поступило 6 телефонных обращений по теме частичной мобилизации, но они имели информативный характер.
В среду утром президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. Мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября. В Министерстве обороны России заявили, что студенты не будут подвергаться частичной мобилизации. Вечером в среду в Москве прошла несанкционированная акция, в ходе которой прошли задержания.
 
Специальная военная операция на УкраинеТатьяна ПотяеваРоссияМоскваМосковский физико-технический институтЧастичная мобилизация в РоссииУкраинаДонбасс
 
 
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