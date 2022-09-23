https://ria.ru/20220923/nablyudateli-1818947913.html

В ЛНР проходят аккредитацию наблюдатели из России, Германии и Нидерландов

В ЛНР проходят аккредитацию наблюдатели из России, Германии и Нидерландов - РИА Новости, 23.09.2022

В ЛНР проходят аккредитацию наблюдатели из России, Германии и Нидерландов

Процесс аккредитации на территории ЛНР для работы в качестве наблюдателей на референдуме проходят представители РФ, Германии и Нидерландов, заявила в пятницу... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:50

2022-09-23T14:50

2022-09-23T14:50

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

елена кравченко

россия

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Процесс аккредитации на территории ЛНР для работы в качестве наблюдателей на референдуме проходят представители РФ, Германии и Нидерландов, заявила в пятницу журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко."Представители Российской Федерации, Германии и Нидерландов сейчас проходят аккредитацию", - сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818933174.html

https://ria.ru/20220923/referendum-1818883056.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, елена кравченко, россия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях