Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР проходят аккредитацию наблюдатели из России, Германии и Нидерландов - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/nablyudateli-1818947913.html
В ЛНР проходят аккредитацию наблюдатели из России, Германии и Нидерландов
В ЛНР проходят аккредитацию наблюдатели из России, Германии и Нидерландов - РИА Новости, 23.09.2022
В ЛНР проходят аккредитацию наблюдатели из России, Германии и Нидерландов
Процесс аккредитации на территории ЛНР для работы в качестве наблюдателей на референдуме проходят представители РФ, Германии и Нидерландов, заявила в пятницу... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:50
2022-09-23T14:50
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
елена кравченко
россия
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818858428_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_16291c4d9035bf26939f9af84ce20198.jpg
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Процесс аккредитации на территории ЛНР для работы в качестве наблюдателей на референдуме проходят представители РФ, Германии и Нидерландов, заявила в пятницу журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко."Представители Российской Федерации, Германии и Нидерландов сейчас проходят аккредитацию", - сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/referendum-1818933174.html
https://ria.ru/20220923/referendum-1818883056.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818858428_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bebdc4caf12a36475a8506ed005ee47b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, елена кравченко, россия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Елена Кравченко, Россия, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
14:50 23.09.2022
 
В ЛНР проходят аккредитацию наблюдатели из России, Германии и Нидерландов

Процесс аккредитации в ЛНР проходят наблюдатели из России, Германии и Нидерландов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкУказатель к избирательному участку
Указатель к избирательному участку - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Указатель к избирательному участку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Процесс аккредитации на территории ЛНР для работы в качестве наблюдателей на референдуме проходят представители РФ, Германии и Нидерландов, заявила в пятницу журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
"Представители Российской Федерации, Германии и Нидерландов сейчас проходят аккредитацию", - сказала Кравченко.
Регистрация избирателей на референдуме о присоединении ДНР к России на избирательном участке в Белогорске - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
14:11
Наблюдатели ДНР не выявили нарушений на референдуме о вхождении в Россию
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Девушка голосует на референдуме о присоединении Донецкой Народной Республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
12:45
"Люди очень хотят отдать свой голос". Референдумы о присоединении к России
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЕлена КравченкоРоссияРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала