https://ria.ru/20220923/nablyudateli-1818947913.html
В ЛНР проходят аккредитацию наблюдатели из России, Германии и Нидерландов
В ЛНР проходят аккредитацию наблюдатели из России, Германии и Нидерландов - РИА Новости, 23.09.2022
В ЛНР проходят аккредитацию наблюдатели из России, Германии и Нидерландов
Процесс аккредитации на территории ЛНР для работы в качестве наблюдателей на референдуме проходят представители РФ, Германии и Нидерландов, заявила в пятницу... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:50
2022-09-23T14:50
2022-09-23T14:50
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
елена кравченко
россия
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Процесс аккредитации на территории ЛНР для работы в качестве наблюдателей на референдуме проходят представители РФ, Германии и Нидерландов, заявила в пятницу журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко."Представители Российской Федерации, Германии и Нидерландов сейчас проходят аккредитацию", - сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/referendum-1818933174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, елена кравченко, россия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Елена Кравченко, Россия, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
В ЛНР проходят аккредитацию наблюдатели из России, Германии и Нидерландов
Процесс аккредитации в ЛНР проходят наблюдатели из России, Германии и Нидерландов