https://ria.ru/20220923/moskva-1818956900.html

Прокуратура Москвы вновь предостерегла от участия в несогласованных акциях

Прокуратура Москвы вновь предостерегла от участия в несогласованных акциях - РИА Новости, 23.09.2022

Прокуратура Москвы вновь предостерегла от участия в несогласованных акциях

Прокуратура Москвы вновь предостерегла от участия в несогласованных акциях, напомнила об ответственности, в том числе уголовной, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:19

2022-09-23T15:19

2022-09-23T15:19

россия

москва

вооруженные силы рф

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Прокуратура Москвы вновь предостерегла от участия в несогласованных акциях, напомнила об ответственности, в том числе уголовной, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Отмечается, что в интернете, в том числе в соцсетях, распространяются призывы принять участие в протестной акции в центре Москвы, а также к совершению иных противоправных деяний. Подчеркивается, что данное мероприятие не согласовано с властями."Прокуратура Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов в сети интернет, социальных сетях, форумах и на иных интернет-платформах, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети интернет, в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству", - говорится в сообщении.В прокуратуре напомнили, что это может быть квалифицировано как административное правонарушение по статьям 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях) либо преступление по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, статье 212 УК РФ (массовые беспорядки), за совершение которых предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет."Особо следует отметить, что за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления либо в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, предусмотрена уголовная ответственность", - подчеркнули в прокуратуре.В ведомстве обратили внимание родителей, что нарушения детей, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, могут являться основанием для привлечения к административной ответственности родителей и иных законных представителей по статье 5.35 КоАП РФ.

https://ria.ru/20220921/aktsiya-1818529297.html

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россия, москва, вооруженные силы рф, прокуратура г. москвы