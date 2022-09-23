Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Москвы вновь предостерегла от участия в несогласованных акциях - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/moskva-1818956900.html
Прокуратура Москвы вновь предостерегла от участия в несогласованных акциях
Прокуратура Москвы вновь предостерегла от участия в несогласованных акциях - РИА Новости, 23.09.2022
Прокуратура Москвы вновь предостерегла от участия в несогласованных акциях
Прокуратура Москвы вновь предостерегла от участия в несогласованных акциях, напомнила об ответственности, в том числе уголовной, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:19
2022-09-23T15:19
россия
москва
вооруженные силы рф
прокуратура г. москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729414889_0:0:3369:1896_1920x0_80_0_0_8ceefee25f07a32cd0fea971dd36c60f.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Прокуратура Москвы вновь предостерегла от участия в несогласованных акциях, напомнила об ответственности, в том числе уголовной, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Отмечается, что в интернете, в том числе в соцсетях, распространяются призывы принять участие в протестной акции в центре Москвы, а также к совершению иных противоправных деяний. Подчеркивается, что данное мероприятие не согласовано с властями."Прокуратура Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов в сети интернет, социальных сетях, форумах и на иных интернет-платформах, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети интернет, в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству", - говорится в сообщении.В прокуратуре напомнили, что это может быть квалифицировано как административное правонарушение по статьям 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях) либо преступление по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, статье 212 УК РФ (массовые беспорядки), за совершение которых предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет."Особо следует отметить, что за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления либо в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, предусмотрена уголовная ответственность", - подчеркнули в прокуратуре.В ведомстве обратили внимание родителей, что нарушения детей, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, могут являться основанием для привлечения к административной ответственности родителей и иных законных представителей по статье 5.35 КоАП РФ.
https://ria.ru/20220921/aktsiya-1818529297.html
https://ria.ru/20220923/oruzhie-1818946814.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729414889_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_046f224f550c132a460be5066cdb75c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, вооруженные силы рф, прокуратура г. москвы
Россия, Москва, Вооруженные силы РФ, Прокуратура г. Москвы
15:19 23.09.2022
 
Прокуратура Москвы вновь предостерегла от участия в несогласованных акциях

Прокуратура Москвы вновь предостерегла от участия в несогласованных акциях в городе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице Москвы
Сотрудники полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции на улице Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Прокуратура Москвы вновь предостерегла от участия в несогласованных акциях, напомнила об ответственности, в том числе уголовной, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Отмечается, что в интернете, в том числе в соцсетях, распространяются призывы принять участие в протестной акции в центре Москвы, а также к совершению иных противоправных деяний. Подчеркивается, что данное мероприятие не согласовано с властями.
Сотрудники полиции во время задержания участников несанкционированной акции в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 19:45
В Москве на незаконной акции задержали нарушителей
"Прокуратура Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов в сети интернет, социальных сетях, форумах и на иных интернет-платформах, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети интернет, в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству", - говорится в сообщении.
В прокуратуре напомнили, что это может быть квалифицировано как административное правонарушение по статьям 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях) либо преступление по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, статье 212 УК РФ (массовые беспорядки), за совершение которых предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
"Особо следует отметить, что за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления либо в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, предусмотрена уголовная ответственность", - подчеркнули в прокуратуре.
В ведомстве обратили внимание родителей, что нарушения детей, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, могут являться основанием для привлечения к административной ответственности родителей и иных законных представителей по статье 5.35 КоАП РФ.
Патроны от автомата Калашникова - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
14:46
В Волгоградской области сотрудники УФСБ нашли тайник с оружием
 
РоссияМоскваВооруженные силы РФПрокуратура г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала