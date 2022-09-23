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Банк предупредил об уловках мошенников из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/moshenniki-1818920978.html
Банк предупредил об уловках мошенников из-за частичной мобилизации
Банк предупредил об уловках мошенников из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
Банк предупредил об уловках мошенников из-за частичной мобилизации
Телефонные мошенники стали активно предлагать россиянам быстро сделать визу или вид на жительство в другую страну, приобрести фальшивые медицинские справки и... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:31
2022-09-23T13:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
частичная мобилизация в россии
открытие (банк)
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МОСКВА, 23 сентября - РИА Новости. Телефонные мошенники стали активно предлагать россиянам быстро сделать визу или вид на жительство в другую страну, приобрести фальшивые медицинские справки и даже помочь вычеркнуть близкого человека из мобилизационных списков, предупредил своих клиентов банк "Открытие"."Активизировались мошенники, которые наживаются на людях в состоянии стресса и тревоги. Злоумышленники звонят и предлагают за деньги быстро сделать визу или вид на жительство в другую страну, приобрести фальшивые медицинские справки и даже помочь вычеркнуть близкого человека из мобилизационных списков", - говорится в Telegram-канале кредитной организации.Банк рекомендует в связи с этим не отвечать на звонки незнакомцев, установить определитель номера, проверять информацию и переводить деньги только проверенным лицам. "Никому не сообщайте свои паспортные данные или данные ваших карт. Не стоит поддаваться панике и принимать быстрые решения", - заключили в банке.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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безопасность, россия, частичная мобилизация в россии, открытие (банк)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Частичная мобилизация в России, Открытие (банк)
13:31 23.09.2022
 
Банк предупредил об уловках мошенников из-за частичной мобилизации

Банк "Открытие": мошенники предлагают вычеркнуть родственника "из мобилизационных списков"

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сентября - РИА Новости. Телефонные мошенники стали активно предлагать россиянам быстро сделать визу или вид на жительство в другую страну, приобрести фальшивые медицинские справки и даже помочь вычеркнуть близкого человека из мобилизационных списков, предупредил своих клиентов банк "Открытие".
"Активизировались мошенники, которые наживаются на людях в состоянии стресса и тревоги. Злоумышленники звонят и предлагают за деньги быстро сделать визу или вид на жительство в другую страну, приобрести фальшивые медицинские справки и даже помочь вычеркнуть близкого человека из мобилизационных списков", - говорится в Telegram-канале кредитной организации.
Банк рекомендует в связи с этим не отвечать на звонки незнакомцев, установить определитель номера, проверять информацию и переводить деньги только проверенным лицам. "Никому не сообщайте свои паспортные данные или данные ваших карт. Не стоит поддаваться панике и принимать быстрые решения", - заключили в банке.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧастичная мобилизация в РоссииОткрытие (банк)
 
 
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