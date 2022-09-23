Банк предупредил об уловках мошенников из-за частичной мобилизации
Банк "Открытие": мошенники предлагают вычеркнуть родственника "из мобилизационных списков"
© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 23 сентября - РИА Новости. Телефонные мошенники стали активно предлагать россиянам быстро сделать визу или вид на жительство в другую страну, приобрести фальшивые медицинские справки и даже помочь вычеркнуть близкого человека из мобилизационных списков, предупредил своих клиентов банк "Открытие".
"Активизировались мошенники, которые наживаются на людях в состоянии стресса и тревоги. Злоумышленники звонят и предлагают за деньги быстро сделать визу или вид на жительство в другую страну, приобрести фальшивые медицинские справки и даже помочь вычеркнуть близкого человека из мобилизационных списков", - говорится в Telegram-канале кредитной организации.
Банк рекомендует в связи с этим не отвечать на звонки незнакомцев, установить определитель номера, проверять информацию и переводить деньги только проверенным лицам. "Никому не сообщайте свои паспортные данные или данные ваших карт. Не стоит поддаваться панике и принимать быстрые решения", - заключили в банке.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.