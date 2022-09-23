https://ria.ru/20220923/moshenniki-1818920978.html

Банк предупредил об уловках мошенников из-за частичной мобилизации

Банк предупредил об уловках мошенников из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022

Банк предупредил об уловках мошенников из-за частичной мобилизации

Телефонные мошенники стали активно предлагать россиянам быстро сделать визу или вид на жительство в другую страну, приобрести фальшивые медицинские справки и... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:31

2022-09-23T13:31

2022-09-23T13:31

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

частичная мобилизация в россии

открытие (банк)

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МОСКВА, 23 сентября - РИА Новости. Телефонные мошенники стали активно предлагать россиянам быстро сделать визу или вид на жительство в другую страну, приобрести фальшивые медицинские справки и даже помочь вычеркнуть близкого человека из мобилизационных списков, предупредил своих клиентов банк "Открытие"."Активизировались мошенники, которые наживаются на людях в состоянии стресса и тревоги. Злоумышленники звонят и предлагают за деньги быстро сделать визу или вид на жительство в другую страну, приобрести фальшивые медицинские справки и даже помочь вычеркнуть близкого человека из мобилизационных списков", - говорится в Telegram-канале кредитной организации.Банк рекомендует в связи с этим не отвечать на звонки незнакомцев, установить определитель номера, проверять информацию и переводить деньги только проверенным лицам. "Никому не сообщайте свои паспортные данные или данные ваших карт. Не стоит поддаваться панике и принимать быстрые решения", - заключили в банке.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, частичная мобилизация в россии, открытие (банк)