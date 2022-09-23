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В МИД назвали слова Борреля о частичной мобилизации в России необъективными - РИА Новости, 23.09.2022
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В МИД назвали слова Борреля о частичной мобилизации в России необъективными
В МИД назвали слова Борреля о частичной мобилизации в России необъективными - РИА Новости, 23.09.2022
В МИД назвали слова Борреля о частичной мобилизации в России необъективными
Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о частичной мобилизации в России и референдумах на освобожденных территориях пронизано "конфронтационным... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T20:02
2022-09-23T20:28
частичная мобилизация в россии
в мире
жозеп боррель
россия
мария захарова
украина
евросоюз
референдум
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о частичной мобилизации в России и референдумах на освобожденных территориях пронизано "конфронтационным настроем", лишено объективности и оторвано от реальности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Обратили внимание на это заявление главы евродипломатии, которое отражает общую позицию стран ЕС. Оно, как и многие последние высказывания Жозепа Борреля, пронизано конфронтационным настроем, абсолютно лишено объективности и оторвано от реальности", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Она подчеркнула, что обвинения России от Евросоюза лицемерны, учитывая то, как в Брюсселе закрывали глаза на превращение Украины в тоталитарное государство "нацистского толка", где много лет нарушаются основные права и свободы человека - на жизнь, свободу слова, доступ к информации, свободу выражения мнения, свободу совести, использование родного языка. Кроме того, там осуществляется тотальная мобилизация всего взрослого населения, включая женщин, для рекрутирования в ряды нацбатальонов и украинской армии.Ранее руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет новые санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении РФ, руководства страны и людей, вовлеченных в организацию референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
https://ria.ru/20220923/referendumy-1818950393.html
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частичная мобилизация в россии, в мире, жозеп боррель, россия, мария захарова, украина, евросоюз, референдум, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Частичная мобилизация в России, В мире, Жозеп Боррель, Россия, Мария Захарова, Украина, Евросоюз, Референдум, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
20:02 23.09.2022 (обновлено: 20:28 23.09.2022)
 
В МИД назвали слова Борреля о частичной мобилизации в России необъективными

МИД: слова Борреля о частичной мобилизации и референдумах в Донбассе лишены объективности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о частичной мобилизации в России и референдумах на освобожденных территориях пронизано "конфронтационным настроем", лишено объективности и оторвано от реальности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обратили внимание на это заявление главы евродипломатии, которое отражает общую позицию стран ЕС. Оно, как и многие последние высказывания Жозепа Борреля, пронизано конфронтационным настроем, абсолютно лишено объективности и оторвано от реальности", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Медиацентр в Донецке, освещающий прохождение референдума о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 14:59Специальная военная операция на Украине
СВР заявила о "крайне истеричной" позиции Запада по референдумам
Она подчеркнула, что обвинения России от Евросоюза лицемерны, учитывая то, как в Брюсселе закрывали глаза на превращение Украины в тоталитарное государство "нацистского толка", где много лет нарушаются основные права и свободы человека - на жизнь, свободу слова, доступ к информации, свободу выражения мнения, свободу совести, использование родного языка. Кроме того, там осуществляется тотальная мобилизация всего взрослого населения, включая женщин, для рекрутирования в ряды нацбатальонов и украинской армии.
Ранее руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет новые санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении РФ, руководства страны и людей, вовлеченных в организацию референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 05:51
Чижов в ответ на слова Борреля пообещал трибунал над киевским режимом
 
Частичная мобилизация в РоссииВ миреЖозеп БоррельРоссияМария ЗахароваУкраинаЕвросоюзРеферендумРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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