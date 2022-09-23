20:02 23.09.2022 (обновлено: 20:28 23.09.2022)
В МИД назвали слова Борреля о частичной мобилизации в России необъективными
МИД: слова Борреля о частичной мобилизации и референдумах в Донбассе лишены объективности
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о частичной мобилизации в России и референдумах на освобожденных территориях пронизано "конфронтационным настроем", лишено объективности и оторвано от реальности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обратили внимание на это заявление главы евродипломатии, которое отражает общую позицию стран ЕС. Оно, как и многие последние высказывания Жозепа Борреля, пронизано конфронтационным настроем, абсолютно лишено объективности и оторвано от реальности", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Она подчеркнула, что обвинения России от Евросоюза лицемерны, учитывая то, как в Брюсселе закрывали глаза на превращение Украины в тоталитарное государство "нацистского толка", где много лет нарушаются основные права и свободы человека - на жизнь, свободу слова, доступ к информации, свободу выражения мнения, свободу совести, использование родного языка. Кроме того, там осуществляется тотальная мобилизация всего взрослого населения, включая женщин, для рекрутирования в ряды нацбатальонов и украинской армии.
Ранее руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет новые санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении РФ, руководства страны и людей, вовлеченных в организацию референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.