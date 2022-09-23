https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1819059899.html

В МИД назвали слова Борреля о частичной мобилизации в России необъективными

В МИД назвали слова Борреля о частичной мобилизации в России необъективными - РИА Новости, 23.09.2022

В МИД назвали слова Борреля о частичной мобилизации в России необъективными

Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о частичной мобилизации в России и референдумах на освобожденных территориях пронизано "конфронтационным... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T20:02

2022-09-23T20:02

2022-09-23T20:28

частичная мобилизация в россии

в мире

жозеп боррель

россия

мария захарова

украина

евросоюз

референдум

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о частичной мобилизации в России и референдумах на освобожденных территориях пронизано "конфронтационным настроем", лишено объективности и оторвано от реальности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Обратили внимание на это заявление главы евродипломатии, которое отражает общую позицию стран ЕС. Оно, как и многие последние высказывания Жозепа Борреля, пронизано конфронтационным настроем, абсолютно лишено объективности и оторвано от реальности", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Она подчеркнула, что обвинения России от Евросоюза лицемерны, учитывая то, как в Брюсселе закрывали глаза на превращение Украины в тоталитарное государство "нацистского толка", где много лет нарушаются основные права и свободы человека - на жизнь, свободу слова, доступ к информации, свободу выражения мнения, свободу совести, использование родного языка. Кроме того, там осуществляется тотальная мобилизация всего взрослого населения, включая женщин, для рекрутирования в ряды нацбатальонов и украинской армии.Ранее руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет новые санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении РФ, руководства страны и людей, вовлеченных в организацию референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

https://ria.ru/20220923/referendumy-1818950393.html

https://ria.ru/20220923/tribunal-1818830986.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

частичная мобилизация в россии, в мире, жозеп боррель, россия, мария захарова, украина, евросоюз, референдум, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе