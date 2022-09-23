https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1819056987.html
Саратовские власти выяснят причины мобилизации 59-летнего лейтенанта
Саратовские власти выяснят причины мобилизации 59-летнего лейтенанта - РИА Новости, 23.09.2022
Саратовские власти выяснят причины мобилизации 59-летнего лейтенанта
Ситуация с призывом в рамках частичной мобилизации 59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района Саратовской области... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T19:52
2022-09-23T19:52
2022-09-23T19:59
специальная военная операция на украине
саратовская область
частичная мобилизация в россии
украина
россия
вольский район
общество
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САРАТОВ, 23 сен - РИА Новости. Ситуация с призывом в рамках частичной мобилизации 59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района Саратовской области изучается и передана в региональный военкомат, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видеообращение жительницы Саратовской области Оксаны Карповой, которая рассказала, что ее отца Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района мобилизовали в возрасте 59 лет, при этом в боевых действиях он не участвовал, а бывал лишь на трехмесячных сборах 40 лет назад. Со слов девушки, Ермолаева оповестили по телефону о прибытии в военкомат, где и вручили повестку, не дав никаких разъяснений. Уточняется, что Ермолаев получил звание старшего лейтенанта после окончания военной кафедры, сейчас он находится в пункте сбора на базе местного военного училища."Ситуация на изучении, информация передана в комиссариат области", - сказала собеседница агентства.Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.
https://ria.ru/20220923/ombudsmen-1818900384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Частичная мобилизация в России, Украина, Россия, Вольский район, Общество
19:52 23.09.2022 (обновлено: 19:59 23.09.2022)
Саратовские власти выяснят причины мобилизации 59-летнего лейтенанта
Саратовские власти выясняют причины мобилизации 59-летнего лейтенанта без боевого опыта