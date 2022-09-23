https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1819056987.html

Саратовские власти выяснят причины мобилизации 59-летнего лейтенанта

Саратовские власти выяснят причины мобилизации 59-летнего лейтенанта - РИА Новости, 23.09.2022

Саратовские власти выяснят причины мобилизации 59-летнего лейтенанта

Ситуация с призывом в рамках частичной мобилизации 59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района Саратовской области... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T19:52

2022-09-23T19:52

2022-09-23T19:59

специальная военная операция на украине

саратовская область

частичная мобилизация в россии

украина

россия

вольский район

общество

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САРАТОВ, 23 сен - РИА Новости. Ситуация с призывом в рамках частичной мобилизации 59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района Саратовской области изучается и передана в региональный военкомат, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видеообращение жительницы Саратовской области Оксаны Карповой, которая рассказала, что ее отца Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района мобилизовали в возрасте 59 лет, при этом в боевых действиях он не участвовал, а бывал лишь на трехмесячных сборах 40 лет назад. Со слов девушки, Ермолаева оповестили по телефону о прибытии в военкомат, где и вручили повестку, не дав никаких разъяснений. Уточняется, что Ермолаев получил звание старшего лейтенанта после окончания военной кафедры, сейчас он находится в пункте сбора на базе местного военного училища."Ситуация на изучении, информация передана в комиссариат области", - сказала собеседница агентства.Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.

https://ria.ru/20220923/ombudsmen-1818900384.html

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россия

вольский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

саратовская область, частичная мобилизация в россии, украина, россия, вольский район, общество