Рейтинг@Mail.ru
Саратовские власти выяснят причины мобилизации 59-летнего лейтенанта - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1819056987.html
Саратовские власти выяснят причины мобилизации 59-летнего лейтенанта
Саратовские власти выяснят причины мобилизации 59-летнего лейтенанта - РИА Новости, 23.09.2022
Саратовские власти выяснят причины мобилизации 59-летнего лейтенанта
Ситуация с призывом в рамках частичной мобилизации 59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района Саратовской области... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T19:52
2022-09-23T19:59
специальная военная операция на украине
саратовская область
частичная мобилизация в россии
украина
россия
вольский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752265292_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69dd792c0315d45b9dc3818c7a3b17bd.jpg
САРАТОВ, 23 сен - РИА Новости. Ситуация с призывом в рамках частичной мобилизации 59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района Саратовской области изучается и передана в региональный военкомат, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видеообращение жительницы Саратовской области Оксаны Карповой, которая рассказала, что ее отца Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района мобилизовали в возрасте 59 лет, при этом в боевых действиях он не участвовал, а бывал лишь на трехмесячных сборах 40 лет назад. Со слов девушки, Ермолаева оповестили по телефону о прибытии в военкомат, где и вручили повестку, не дав никаких разъяснений. Уточняется, что Ермолаев получил звание старшего лейтенанта после окончания военной кафедры, сейчас он находится в пункте сбора на базе местного военного училища."Ситуация на изучении, информация передана в комиссариат области", - сказала собеседница агентства.Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.
https://ria.ru/20220923/ombudsmen-1818900384.html
саратовская область
украина
россия
вольский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752265292_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_2ca0490a2ecda032c32e6bbe744a9f2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саратовская область, частичная мобилизация в россии, украина, россия, вольский район, общество
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Частичная мобилизация в России, Украина, Россия, Вольский район, Общество
19:52 23.09.2022 (обновлено: 19:59 23.09.2022)
 
Саратовские власти выяснят причины мобилизации 59-летнего лейтенанта

Саратовские власти выясняют причины мобилизации 59-летнего лейтенанта без боевого опыта

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 23 сен - РИА Новости. Ситуация с призывом в рамках частичной мобилизации 59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района Саратовской области изучается и передана в региональный военкомат, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видеообращение жительницы Саратовской области Оксаны Карповой, которая рассказала, что ее отца Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района мобилизовали в возрасте 59 лет, при этом в боевых действиях он не участвовал, а бывал лишь на трехмесячных сборах 40 лет назад. Со слов девушки, Ермолаева оповестили по телефону о прибытии в военкомат, где и вручили повестку, не дав никаких разъяснений. Уточняется, что Ермолаев получил звание старшего лейтенанта после окончания военной кафедры, сейчас он находится в пункте сбора на базе местного военного училища.
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 12:26Специальная военная операция на Украине
Омбудсмен Москвы пообещала разобраться с сообщением о повестке для студента
"Ситуация на изучении, информация передана в комиссариат области", - сказала собеседница агентства.
Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.
 
Специальная военная операция на УкраинеСаратовская областьЧастичная мобилизация в РоссииУкраинаРоссияВольский районОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала