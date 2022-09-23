https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1819055740.html
Правительство Москвы запустило чат-бот по вопросам частичной мобилизации
Правительство Москвы запустило чат-бот по вопросам частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
Правительство Москвы запустило чат-бот по вопросам частичной мобилизации
Власти Москвы запустили чат-бот в Telegram, с помощью которого горожане смогут получить ответы на вопросы о частичной мобилизации, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T19:46
2022-09-23T19:46
2022-09-23T19:46
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
москва
россия
украина
сергей шойгу
telegram
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Власти Москвы запустили чат-бот в Telegram, с помощью которого горожане смогут получить ответы на вопросы о частичной мобилизации, сообщается на сайте мэра столицы.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."Правительство Москвы запустило в "Телеграме" чат-бот @MobilizationmskBot, с помощью которого горожане могут получить ответы на основные вопросы, касающиеся проведения частичной мобилизации в столице", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что база чат-бота сформирована на основе информации, предоставленной Миниобороны РФ, ей пользуются операторы службы 122."На данный момент в нем доступны ответы на главные вопросы о том, кто попадает под частичную мобилизацию и в каком порядке она происходит, как проходит служба, какие меры поддержки действуют для военнослужащих и их семей, как иностранным гражданам заключить контракт. По мере появления новой официальной информации база знаний чат-бота будет пополняться", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html
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РИА Новости
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Правительство Москвы запустило чат-бот по вопросам частичной мобилизации
Правительство Москвы запустило чат-бот в Telegram по вопросам частичной мобилизации