https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1819055740.html

Правительство Москвы запустило чат-бот по вопросам частичной мобилизации

Правительство Москвы запустило чат-бот по вопросам частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022

Правительство Москвы запустило чат-бот по вопросам частичной мобилизации

Власти Москвы запустили чат-бот в Telegram, с помощью которого горожане смогут получить ответы на вопросы о частичной мобилизации, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T19:46

2022-09-23T19:46

2022-09-23T19:46

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

москва

россия

украина

сергей шойгу

telegram

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Власти Москвы запустили чат-бот в Telegram, с помощью которого горожане смогут получить ответы на вопросы о частичной мобилизации, сообщается на сайте мэра столицы.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."Правительство Москвы запустило в "Телеграме" чат-бот @MobilizationmskBot, с помощью которого горожане могут получить ответы на основные вопросы, касающиеся проведения частичной мобилизации в столице", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что база чат-бота сформирована на основе информации, предоставленной Миниобороны РФ, ей пользуются операторы службы 122."На данный момент в нем доступны ответы на главные вопросы о том, кто попадает под частичную мобилизацию и в каком порядке она происходит, как проходит служба, какие меры поддержки действуют для военнослужащих и их семей, как иностранным гражданам заключить контракт. По мере появления новой официальной информации база знаний чат-бота будет пополняться", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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