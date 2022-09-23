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Правительство Москвы запустило чат-бот по вопросам частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1819055740.html
Правительство Москвы запустило чат-бот по вопросам частичной мобилизации
Правительство Москвы запустило чат-бот по вопросам частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
Правительство Москвы запустило чат-бот по вопросам частичной мобилизации
Власти Москвы запустили чат-бот в Telegram, с помощью которого горожане смогут получить ответы на вопросы о частичной мобилизации, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T19:46
2022-09-23T19:46
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
москва
россия
украина
сергей шойгу
telegram
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Власти Москвы запустили чат-бот в Telegram, с помощью которого горожане смогут получить ответы на вопросы о частичной мобилизации, сообщается на сайте мэра столицы.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."Правительство Москвы запустило в "Телеграме" чат-бот @MobilizationmskBot, с помощью которого горожане могут получить ответы на основные вопросы, касающиеся проведения частичной мобилизации в столице", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что база чат-бота сформирована на основе информации, предоставленной Миниобороны РФ, ей пользуются операторы службы 122."На данный момент в нем доступны ответы на главные вопросы о том, кто попадает под частичную мобилизацию и в каком порядке она происходит, как проходит служба, какие меры поддержки действуют для военнослужащих и их семей, как иностранным гражданам заключить контракт. По мере появления новой официальной информации база знаний чат-бота будет пополняться", - добавляется в сообщении.
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частичная мобилизация в россии, москва, россия, украина, сергей шойгу, telegram, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Москва, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Telegram, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Общество
19:46 23.09.2022
 
Правительство Москвы запустило чат-бот по вопросам частичной мобилизации

Правительство Москвы запустило чат-бот в Telegram по вопросам частичной мобилизации

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Власти Москвы запустили чат-бот в Telegram, с помощью которого горожане смогут получить ответы на вопросы о частичной мобилизации, сообщается на сайте мэра столицы.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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"Правительство Москвы запустило в "Телеграме" чат-бот @MobilizationmskBot, с помощью которого горожане могут получить ответы на основные вопросы, касающиеся проведения частичной мобилизации в столице", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что база чат-бота сформирована на основе информации, предоставленной Миниобороны РФ, ей пользуются операторы службы 122.
"На данный момент в нем доступны ответы на главные вопросы о том, кто попадает под частичную мобилизацию и в каком порядке она происходит, как проходит служба, какие меры поддержки действуют для военнослужащих и их семей, как иностранным гражданам заключить контракт. По мере появления новой официальной информации база знаний чат-бота будет пополняться", - добавляется в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииМоскваРоссияУкраинаСергей ШойгуTelegramМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФОбщество
 
 
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