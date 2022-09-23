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Песков опроверг сообщения об увеличении числа мобилизуемых - РИА Новости, 23.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1819040169.html
Песков опроверг сообщения об увеличении числа мобилизуемых
Песков опроверг сообщения об увеличении числа мобилизуемых - РИА Новости, 23.09.2022
Песков опроверг сообщения об увеличении числа мобилизуемых
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейками сообщения о призыве в рамках частичной мобилизации якобы более 300 тысяч человек. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T18:38
2022-09-23T18:46
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
общество
дмитрий песков
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейками сообщения о призыве в рамках частичной мобилизации якобы более 300 тысяч человек.Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о том, что призывают более одного миллиона человек."Это все – фейки", - сказал Песков РИА Новости.Ранее президент РФ подписал указ о частичной мобилизации. Позже министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что для частичной мобилизации необходимо 300 тысяч человек.
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частичная мобилизация в россии, общество, дмитрий песков, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Общество, Дмитрий Песков, Россия, Вооруженные силы РФ
18:38 23.09.2022 (обновлено: 18:46 23.09.2022)
 
Песков опроверг сообщения об увеличении числа мобилизуемых

Песков назвал сообщения об увеличении числа мобилизуемых свыше 300 тысяч человек фейками

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВ России объявлена частичная мобилизация
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В России объявлена частичная мобилизация. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейками сообщения о призыве в рамках частичной мобилизации якобы более 300 тысяч человек.
Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о том, что призывают более одного миллиона человек.
"Это все – фейки", - сказал Песков РИА Новости.
Ранее президент РФ подписал указ о частичной мобилизации. Позже министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что для частичной мобилизации необходимо 300 тысяч человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииОбществоДмитрий ПесковРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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