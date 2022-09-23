https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1819040169.html
Песков опроверг сообщения об увеличении числа мобилизуемых
Песков опроверг сообщения об увеличении числа мобилизуемых - РИА Новости, 23.09.2022
Песков опроверг сообщения об увеличении числа мобилизуемых
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейками сообщения о призыве в рамках частичной мобилизации якобы более 300 тысяч человек. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T18:38
2022-09-23T18:38
2022-09-23T18:46
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
общество
дмитрий песков
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейками сообщения о призыве в рамках частичной мобилизации якобы более 300 тысяч человек.Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о том, что призывают более одного миллиона человек."Это все – фейки", - сказал Песков РИА Новости.Ранее президент РФ подписал указ о частичной мобилизации. Позже министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что для частичной мобилизации необходимо 300 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, общество, дмитрий песков, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Общество, Дмитрий Песков, Россия, Вооруженные силы РФ
18:38 23.09.2022 (обновлено: 18:46 23.09.2022)
Песков опроверг сообщения об увеличении числа мобилизуемых
Песков назвал сообщения об увеличении числа мобилизуемых свыше 300 тысяч человек фейками