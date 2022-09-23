https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1819040169.html

Песков опроверг сообщения об увеличении числа мобилизуемых

Песков опроверг сообщения об увеличении числа мобилизуемых - РИА Новости, 23.09.2022

Песков опроверг сообщения об увеличении числа мобилизуемых

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейками сообщения о призыве в рамках частичной мобилизации якобы более 300 тысяч человек. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T18:38

2022-09-23T18:38

2022-09-23T18:46

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

общество

дмитрий песков

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейками сообщения о призыве в рамках частичной мобилизации якобы более 300 тысяч человек.Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о том, что призывают более одного миллиона человек."Это все – фейки", - сказал Песков РИА Новости.Ранее президент РФ подписал указ о частичной мобилизации. Позже министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что для частичной мобилизации необходимо 300 тысяч человек.

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

частичная мобилизация в россии, общество, дмитрий песков, россия, вооруженные силы рф