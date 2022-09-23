https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1819011566.html

Студенты очных и вечерних отделений не подлежат частичной мобилизации

Студенты очных и вечерних отделений не подлежат частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022

Студенты очных и вечерних отделений не подлежат частичной мобилизации

Россияне, состоящие на воинском учёте по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях на очных или вечерних... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:21

2022-09-23T17:21

2022-09-23T17:21

специальная военная операция на украине

россия

частичная мобилизация в россии

общество

образование - общество

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Россияне, состоящие на воинском учёте по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях, на военную службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Граждане Российской Федерации, состоящие на воинском учёте по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях, на военную службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются", - сказали в ведомстве.

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, частичная мобилизация в россии, общество, образование - общество, вооруженные силы рф