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Студенты очных и вечерних отделений не подлежат частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Студенты очных и вечерних отделений не подлежат частичной мобилизации
Студенты очных и вечерних отделений не подлежат частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
Студенты очных и вечерних отделений не подлежат частичной мобилизации
Россияне, состоящие на воинском учёте по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях на очных или вечерних... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:21
2022-09-23T17:21
специальная военная операция на украине
россия
частичная мобилизация в россии
общество
образование - общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Россияне, состоящие на воинском учёте по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях, на военную службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Граждане Российской Федерации, состоящие на воинском учёте по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях, на военную службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются", - сказали в ведомстве.
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россия, частичная мобилизация в россии, общество, образование - общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество, Образование - Общество, Вооруженные силы РФ
17:21 23.09.2022
 
Студенты очных и вечерних отделений не подлежат частичной мобилизации

Минобороны: студенты очных и вечерних отделений не будут подлежать частичной мобилизации

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкВоенные билеты
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Россияне, состоящие на воинском учёте по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях, на военную службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Граждане Российской Федерации, состоящие на воинском учёте по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях, на военную службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются", - сказали в ведомстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧастичная мобилизация в РоссииОбществоОбразование - ОбществоВооруженные силы РФ
 
 
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