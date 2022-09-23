https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1819008521.html

Все мобилизованные граждане смогут сохранить свои рабочие места

Все мобилизованные граждане смогут сохранить свои рабочие места - РИА Новости, 23.09.2022

Все мобилизованные граждане смогут сохранить свои рабочие места

Все работающие граждане, кто будет призван в рамках частичной мобилизации, смогут сохранить свое рабочее место, говорится на портале Объясняем.РФ. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:14

2022-09-23T17:14

2022-09-23T17:14

сергей шойгу

россия

украина

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Все работающие граждане, кто будет призван в рамках частичной мобилизации, смогут сохранить свое рабочее место, говорится на портале Объясняем.РФ."Согласно правилам, утвержденным постановлением правительства, все граждане, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, смогут сохранить действующий трудовой договор", - указывается на сайте.Мобилизованные граждане, подчеркивается, смогут позже вернуться на прежнее место работы, необходимые для этого изменения утверждены постановлением правительства."Согласно документу, трудовые договоры с гражданами, призванными по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места сохранятся", - говорится на портале.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

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сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии, общество