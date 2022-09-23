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Все мобилизованные граждане смогут сохранить свои рабочие места - РИА Новости, 23.09.2022
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Все мобилизованные граждане смогут сохранить свои рабочие места
Все мобилизованные граждане смогут сохранить свои рабочие места - РИА Новости, 23.09.2022
Все мобилизованные граждане смогут сохранить свои рабочие места
Все работающие граждане, кто будет призван в рамках частичной мобилизации, смогут сохранить свое рабочее место, говорится на портале Объясняем.РФ. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:14
2022-09-23T17:14
сергей шойгу
россия
украина
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Все работающие граждане, кто будет призван в рамках частичной мобилизации, смогут сохранить свое рабочее место, говорится на портале Объясняем.РФ."Согласно правилам, утвержденным постановлением правительства, все граждане, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, смогут сохранить действующий трудовой договор", - указывается на сайте.Мобилизованные граждане, подчеркивается, смогут позже вернуться на прежнее место работы, необходимые для этого изменения утверждены постановлением правительства."Согласно документу, трудовые договоры с гражданами, призванными по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места сохранятся", - говорится на портале.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии, общество
Сергей Шойгу, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Общество
17:14 23.09.2022
 
Все мобилизованные граждане смогут сохранить свои рабочие места

"Объясняем.РФ": все мобилизованные граждане смогут сохранить свои рабочие места

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкВоенные билеты
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Все работающие граждане, кто будет призван в рамках частичной мобилизации, смогут сохранить свое рабочее место, говорится на портале Объясняем.РФ.
"Согласно правилам, утвержденным постановлением правительства, все граждане, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, смогут сохранить действующий трудовой договор", - указывается на сайте.
Мобилизованные граждане, подчеркивается, смогут позже вернуться на прежнее место работы, необходимые для этого изменения утверждены постановлением правительства.
"Согласно документу, трудовые договоры с гражданами, призванными по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места сохранятся", - говорится на портале.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Сергей ШойгуРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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