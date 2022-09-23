https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818976775.html

В рамках частичной мобилизации сформируют новые воинские части

В рамках частичной мобилизации сформируют новые воинские части - РИА Новости, 23.09.2022

В рамках частичной мобилизации сформируют новые воинские части

В ходе частичной мобилизации будут формироваться новые воинские части, туда будут призывать граждан с военно-учетными специальностями, сообщается в... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:12

2022-09-23T16:12

2022-09-23T16:12

специальная военная операция на украине

общество

россия

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В ходе частичной мобилизации будут формироваться новые воинские части, туда будут призывать граждан с военно-учетными специальностями, сообщается в Telegram-канале портала Объясняем.рф."Призывать по мобилизации будут граждан с военно-учётными специальностями, которые требуются для укомплектования формируемых воинских частей. Как правило, это специальности общевойсковой направленности", - говорится в сообщении.Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что ответы на вопросы по частичной мобилизации можно будет получить на сайте Объясняем.рф.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф