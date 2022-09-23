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В рамках частичной мобилизации сформируют новые воинские части - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818976775.html
В рамках частичной мобилизации сформируют новые воинские части
В рамках частичной мобилизации сформируют новые воинские части - РИА Новости, 23.09.2022
В рамках частичной мобилизации сформируют новые воинские части
В ходе частичной мобилизации будут формироваться новые воинские части, туда будут призывать граждан с военно-учетными специальностями, сообщается в... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:12
2022-09-23T16:12
специальная военная операция на украине
общество
россия
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В ходе частичной мобилизации будут формироваться новые воинские части, туда будут призывать граждан с военно-учетными специальностями, сообщается в Telegram-канале портала Объясняем.рф."Призывать по мобилизации будут граждан с военно-учётными специальностями, которые требуются для укомплектования формируемых воинских частей. Как правило, это специальности общевойсковой направленности", - говорится в сообщении.Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что ответы на вопросы по частичной мобилизации можно будет получить на сайте Объясняем.рф.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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общество, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ
16:12 23.09.2022
 
В рамках частичной мобилизации сформируют новые воинские части

В рамках частичной мобилизации призванные будут направляться в новые воинские части

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкВоенные билеты
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В ходе частичной мобилизации будут формироваться новые воинские части, туда будут призывать граждан с военно-учетными специальностями, сообщается в Telegram-канале портала Объясняем.рф.
"Призывать по мобилизации будут граждан с военно-учётными специальностями, которые требуются для укомплектования формируемых воинских частей. Как правило, это специальности общевойсковой направленности", - говорится в сообщении.
Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что ответы на вопросы по частичной мобилизации можно будет получить на сайте Объясняем.рф.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияЧастичная мобилизация в РоссииВооруженные силы РФ
 
 
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