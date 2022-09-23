https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818972152.html
Студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации
Студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
Студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации
Студенты заочной формы обучения могут призваны в рамках частичной мобилизации, призыв очников не планируется, сообщается в Telegram-канале портала Объясняем.рф. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:56
2022-09-23T15:56
2022-09-23T16:10
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
россия
общество
образование - общество
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Студенты заочной формы обучения могут призваны в рамках частичной мобилизации, призыв очников не планируется, сообщается в Telegram-канале портала Объясняем.рф."Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации", - говорится в сообщении. Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что ответы на вопросы по частичной мобилизации можно будет получить на сайте Объясняем.рф.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Россия, Общество, Образование - Общество
15:56 23.09.2022 (обновлено: 16:10 23.09.2022)
Студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации
Отсрочка во время частичной мобилизации не распространится на студентов-заочников