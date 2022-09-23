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Студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818972152.html
Студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации
Студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
Студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации
Студенты заочной формы обучения могут призваны в рамках частичной мобилизации, призыв очников не планируется, сообщается в Telegram-канале портала Объясняем.рф. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:56
2022-09-23T16:10
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
россия
общество
образование - общество
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Студенты заочной формы обучения могут призваны в рамках частичной мобилизации, призыв очников не планируется, сообщается в Telegram-канале портала Объясняем.рф."Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации", - говорится в сообщении. Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что ответы на вопросы по частичной мобилизации можно будет получить на сайте Объясняем.рф.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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частичная мобилизация в россии, россия, общество, образование - общество
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Россия, Общество, Образование - Общество
15:56 23.09.2022 (обновлено: 16:10 23.09.2022)
 
Студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации

Отсрочка во время частичной мобилизации не распространится на студентов-заочников

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкВоенные билеты
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Студенты заочной формы обучения могут призваны в рамках частичной мобилизации, призыв очников не планируется, сообщается в Telegram-канале портала Объясняем.рф.
"Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации", - говорится в сообщении. Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что ответы на вопросы по частичной мобилизации можно будет получить на сайте Объясняем.рф.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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