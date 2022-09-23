https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818972152.html

Студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации

Студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022

Студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации

Студенты заочной формы обучения могут призваны в рамках частичной мобилизации, призыв очников не планируется, сообщается в Telegram-канале портала Объясняем.рф. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:56

2022-09-23T15:56

2022-09-23T16:10

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

россия

общество

образование - общество

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Студенты заочной формы обучения могут призваны в рамках частичной мобилизации, призыв очников не планируется, сообщается в Telegram-канале портала Объясняем.рф."Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации", - говорится в сообщении. Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что ответы на вопросы по частичной мобилизации можно будет получить на сайте Объясняем.рф.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

частичная мобилизация в россии, россия, общество, образование - общество