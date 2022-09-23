https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818932515.html
Депутат Сокол подал заявление на мобилизацию
Депутат Сокол подал заявление на мобилизацию - РИА Новости, 23.09.2022
Депутат Сокол подал заявление на мобилизацию
Депутат Госдумы Сергей Сокол сообщил, что подал заявление руководству о своей мобилизации, он отметил, что хочет быть примером для своих сыновей. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:08
2022-09-23T14:08
2022-09-23T14:10
специальная военная операция на украине
общество
сергей сокол
россия
госдума рф
единая россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Сокол сообщил, что подал заявление руководству о своей мобилизации, он отметил, что хочет быть примером для своих сыновей."Я родился в городе-герое Севастополе, который вернулся в состав России в 2014 году. Родился в семье морского кадрового офицера и с детства знаю, что такое воинская присяга и настоящее служение Отечеству. У меня трое сыновей, и я хочу быть для них таким же примером, как и является мой отец для меня сейчас. Поэтому я в первый же день подал заявление руководству о мобилизации", – приводит слова Сокола Telegram-канал фракции "Единая Россия" в Госдуме.Также он отметил, что ждет решения Минобороны РФ по распределению в соответствии со своими компетенциями и военной специальностью.
https://ria.ru/20220923/milonov-1818880024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей сокол, россия, госдума рф, единая россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Сокол, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Частичная мобилизация в России
14:08 23.09.2022 (обновлено: 14:10 23.09.2022)
Депутат Сокол подал заявление на мобилизацию
Депутат Госдумы Сокол заявил, что подал руководству заявление на мобилизацию