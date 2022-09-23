Рейтинг@Mail.ru
Депутат Сокол подал заявление на мобилизацию - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818932515.html
Депутат Сокол подал заявление на мобилизацию
Депутат Сокол подал заявление на мобилизацию - РИА Новости, 23.09.2022
Депутат Сокол подал заявление на мобилизацию
Депутат Госдумы Сергей Сокол сообщил, что подал заявление руководству о своей мобилизации, он отметил, что хочет быть примером для своих сыновей. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:08
2022-09-23T14:10
специальная военная операция на украине
общество
сергей сокол
россия
госдума рф
единая россия
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568707297_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28277ea7d4fa52430a0b879a36dd3b6a.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Сокол сообщил, что подал заявление руководству о своей мобилизации, он отметил, что хочет быть примером для своих сыновей."Я родился в городе-герое Севастополе, который вернулся в состав России в 2014 году. Родился в семье морского кадрового офицера и с детства знаю, что такое воинская присяга и настоящее служение Отечеству. У меня трое сыновей, и я хочу быть для них таким же примером, как и является мой отец для меня сейчас. Поэтому я в первый же день подал заявление руководству о мобилизации", – приводит слова Сокола Telegram-канал фракции "Единая Россия" в Госдуме.Также он отметил, что ждет решения Минобороны РФ по распределению в соответствии со своими компетенциями и военной специальностью.
https://ria.ru/20220923/milonov-1818880024.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568707297_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a63b7fe282589c70aee92e37c5a814cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей сокол, россия, госдума рф, единая россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Сокол, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Частичная мобилизация в России
14:08 23.09.2022 (обновлено: 14:10 23.09.2022)
 
Депутат Сокол подал заявление на мобилизацию

Депутат Госдумы Сокол заявил, что подал руководству заявление на мобилизацию

© Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы Сергей Сокол
Депутат Государственной Думы Сергей Сокол
© Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Депутат Государственной Думы Сергей Сокол . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Сокол сообщил, что подал заявление руководству о своей мобилизации, он отметил, что хочет быть примером для своих сыновей.
"Я родился в городе-герое Севастополе, который вернулся в состав России в 2014 году. Родился в семье морского кадрового офицера и с детства знаю, что такое воинская присяга и настоящее служение Отечеству. У меня трое сыновей, и я хочу быть для них таким же примером, как и является мой отец для меня сейчас. Поэтому я в первый же день подал заявление руководству о мобилизации", – приводит слова Сокола Telegram-канал фракции "Единая Россия" в Госдуме.
Также он отметил, что ждет решения Минобороны РФ по распределению в соответствии со своими компетенциями и военной специальностью.
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
11:24Специальная военная операция на Украине
Милонов заявил, что находится в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей СоколРоссияГосдума РФЕдиная РоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала