https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818932515.html

Депутат Сокол подал заявление на мобилизацию

Депутат Сокол подал заявление на мобилизацию - РИА Новости, 23.09.2022

Депутат Сокол подал заявление на мобилизацию

Депутат Госдумы Сергей Сокол сообщил, что подал заявление руководству о своей мобилизации, он отметил, что хочет быть примером для своих сыновей. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:08

2022-09-23T14:08

2022-09-23T14:10

специальная военная операция на украине

общество

сергей сокол

россия

госдума рф

единая россия

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568707297_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28277ea7d4fa52430a0b879a36dd3b6a.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Сокол сообщил, что подал заявление руководству о своей мобилизации, он отметил, что хочет быть примером для своих сыновей."Я родился в городе-герое Севастополе, который вернулся в состав России в 2014 году. Родился в семье морского кадрового офицера и с детства знаю, что такое воинская присяга и настоящее служение Отечеству. У меня трое сыновей, и я хочу быть для них таким же примером, как и является мой отец для меня сейчас. Поэтому я в первый же день подал заявление руководству о мобилизации", – приводит слова Сокола Telegram-канал фракции "Единая Россия" в Госдуме.Также он отметил, что ждет решения Минобороны РФ по распределению в соответствии со своими компетенциями и военной специальностью.

https://ria.ru/20220923/milonov-1818880024.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, сергей сокол, россия, госдума рф, единая россия, частичная мобилизация в россии