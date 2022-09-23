https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818913599.html

Песков призвал вдумчиво относиться к фейкам о частичной мобилизации

Песков призвал вдумчиво относиться к фейкам о частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022

Песков призвал вдумчиво относиться к фейкам о частичной мобилизации

Огромное количество фейковых материалов о частичной мобилизации распространяется в социальных сетях, к таким сообщениям надо относиться трезво и вдумчиво,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:10

2022-09-23T13:10

2022-09-23T13:10

специальная военная операция на украине

общество

россия

частичная мобилизация в россии

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Огромное количество фейковых материалов о частичной мобилизации распространяется в социальных сетях, к таким сообщениям надо относиться трезво и вдумчиво, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть, конечно, какие-то такие провокационные, огромное количество фейковых сообщений в соцсетях, просто нужно трезво, и вдумчиво, и объективно к этому относиться, не поддаваясь вот этим провокационным попыткам", - сказал Песков.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

https://ria.ru/20220922/feyki-1818691835.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, частичная мобилизация в россии, дмитрий песков