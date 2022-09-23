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Песков призвал вдумчиво относиться к фейкам о частичной мобилизации
Песков призвал вдумчиво относиться к фейкам о частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
Песков призвал вдумчиво относиться к фейкам о частичной мобилизации
Огромное количество фейковых материалов о частичной мобилизации распространяется в социальных сетях, к таким сообщениям надо относиться трезво и вдумчиво,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:10
2022-09-23T13:10
2022-09-23T13:10
специальная военная операция на украине
общество
россия
частичная мобилизация в россии
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Огромное количество фейковых материалов о частичной мобилизации распространяется в социальных сетях, к таким сообщениям надо относиться трезво и вдумчиво, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть, конечно, какие-то такие провокационные, огромное количество фейковых сообщений в соцсетях, просто нужно трезво, и вдумчиво, и объективно к этому относиться, не поддаваясь вот этим провокационным попыткам", - сказал Песков.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
https://ria.ru/20220922/feyki-1818691835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, частичная мобилизация в россии, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Частичная мобилизация в России, Дмитрий Песков
Песков призвал вдумчиво относиться к фейкам о частичной мобилизации
Песков призвал не поддаваться на провокации, связанные с новостями о частичной мобилизации