https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818902282.html

Правительство утвердило решение о не подлежащих мобилизации специалистах

Правительство утвердило решение о не подлежащих мобилизации специалистах - РИА Новости, 23.09.2022

Правительство утвердило решение о не подлежащих мобилизации специалистах

Утверждено решение о непривлечении в рамках частичной мобилизации ряда специалистов высокотехнологичных отраслей и организаций финсектора, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:33

2022-09-23T12:33

2022-09-23T12:52

россия

частичная мобилизация в россии

образование

общество

технологии

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Утверждено решение о непривлечении в рамках частичной мобилизации ряда специалистов высокотехнологичных отраслей и организаций финсектора, сообщается на сайте кабмина."Утверждено решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации специалистов отдельных высокотехнологичных отраслей и ряда организаций финансового сектора... Решение позволит обеспечить стабильную и бесперебойную работу финансовой системы страны, а также важных для граждан и экономики высокотехнологичных отраслей", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что специалисты, работающие в российском IT-секторе, а также ряде организаций финансового рынка, не будут привлекаться на военную службу в рамках объявленной президентом частичной мобилизации.Отмечается, что речь идёт о гражданах, работающих в аккредитованных организациях, ведущих деятельность в сфере информационных технологий и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области IT, а также в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры; в организациях, являющихся российскими операторами связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, включая центры обработки данных, а также средств связи и линий связи сети связи общего пользования РФ.Также это работники системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией, издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованы в производстве и (или) распространении продукции СМИ; организаций, обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818892734.html

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россия, частичная мобилизация в россии, образование, общество, технологии