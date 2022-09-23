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Правительство утвердило решение о не подлежащих мобилизации специалистах - РИА Новости, 23.09.2022
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Правительство утвердило решение о не подлежащих мобилизации специалистах
Правительство утвердило решение о не подлежащих мобилизации специалистах - РИА Новости, 23.09.2022
Правительство утвердило решение о не подлежащих мобилизации специалистах
Утверждено решение о непривлечении в рамках частичной мобилизации ряда специалистов высокотехнологичных отраслей и организаций финсектора, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:33
2022-09-23T12:52
россия
частичная мобилизация в россии
образование
общество
технологии
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Утверждено решение о непривлечении в рамках частичной мобилизации ряда специалистов высокотехнологичных отраслей и организаций финсектора, сообщается на сайте кабмина."Утверждено решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации специалистов отдельных высокотехнологичных отраслей и ряда организаций финансового сектора... Решение позволит обеспечить стабильную и бесперебойную работу финансовой системы страны, а также важных для граждан и экономики высокотехнологичных отраслей", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что специалисты, работающие в российском IT-секторе, а также ряде организаций финансового рынка, не будут привлекаться на военную службу в рамках объявленной президентом частичной мобилизации.Отмечается, что речь идёт о гражданах, работающих в аккредитованных организациях, ведущих деятельность в сфере информационных технологий и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области IT, а также в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры; в организациях, являющихся российскими операторами связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, включая центры обработки данных, а также средств связи и линий связи сети связи общего пользования РФ.Также это работники системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией, издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованы в производстве и (или) распространении продукции СМИ; организаций, обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.
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россия, частичная мобилизация в россии, образование, общество, технологии
Россия, Частичная мобилизация в России, Образование, Общество, Технологии
12:33 23.09.2022 (обновлено: 12:52 23.09.2022)
 
Правительство утвердило решение о не подлежащих мобилизации специалистах

В правительстве России утвердили решение о непривлечении определенных специалистов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Утверждено решение о непривлечении в рамках частичной мобилизации ряда специалистов высокотехнологичных отраслей и организаций финсектора, сообщается на сайте кабмина.
"Утверждено решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации специалистов отдельных высокотехнологичных отраслей и ряда организаций финансового сектора... Решение позволит обеспечить стабильную и бесперебойную работу финансовой системы страны, а также важных для граждан и экономики высокотехнологичных отраслей", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что специалисты, работающие в российском IT-секторе, а также ряде организаций финансового рынка, не будут привлекаться на военную службу в рамках объявленной президентом частичной мобилизации.
Отмечается, что речь идёт о гражданах, работающих в аккредитованных организациях, ведущих деятельность в сфере информационных технологий и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области IT, а также в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры; в организациях, являющихся российскими операторами связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, включая центры обработки данных, а также средств связи и линий связи сети связи общего пользования РФ.
Также это работники системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией, издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованы в производстве и (или) распространении продукции СМИ; организаций, обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.
 
РоссияЧастичная мобилизация в РоссииОбразованиеОбществоТехнологии
 
 
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